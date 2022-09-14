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Омскую ТГК-11 снова обязали через суд разобраться с нарушениями по выбросам

14 сентября 07:01
Фото: 1MI
Суд потребовал, чтобы ТГК-11 устранило целый комплекс нарушений, связанный с охраной воздуха.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку АО «ТГК-11». Ведомство нашло многочисленные нарушения.

Оказалось, что «ТЭЦ-3», «ТЭЦ-4» и «ТЭЦ-5» занижали количество источников выбросов и продолжали работать во время режима неблагоприятных метеоусловий (во время него плохо рассеиваются выбросы). Также они не контролировали выбросы каменного угля. Нормативов этого вещества даже не было в документах.

При этом «ТГК-11» является одним из основных загрязнителей воздуха. В год предприятие выбрасывает в атмосферу почти 76 млн тонн вредных веществ. Материалы проверки передали в суд, который обязал компанию устранить нарушения до 22 февраля 2023 года. Примечательно, что суд уже выносил аналогичное решение по таким же нарушениям в апреле этого года.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Прокуратура Омской области
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