Омскую ТГК-11 снова обязали через суд разобраться с нарушениями по выбросам

При этом «ТГК-11» является одним из основных загрязнителей воздуха. В год предприятие выбрасывает в атмосферу почти 76 млн тонн вредных веществ. Материалы проверки передали в суд, который обязал компанию устранить нарушения до 22 февраля 2023 года. Примечательно, что суд уже выносил аналогичное решение по таким же нарушениям в апреле этого года.