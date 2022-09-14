Молодой омич на «ВАЗе» въехал в пешеходное ограждение в Ленинском округе

В редакцию Города55 попало примечательное видео с ДТП, которое случилось накануне, 13 сентября. В аварии из пассажиров никто не пострадал.
Все произошло на улице Демьяна Бедного. На кадрах видно, как водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не смог вписаться в поворот и вырулил на пешеходное ограждение. Интересно, что машина точно вошла в расстояние между стоящими в пробке автомобилями и никого не задела. Отметим, что перед ДТП подобный маневр совершил водитель машины «Лада Приора». Только вот он успел вырулить на дорогу.
В итоге после случившегося из машины вышло много молодых людей. Начали суетиться и позвали друзей, которые ехали перед ними на «Приоре». С виду заметно, что ребятам около 16-18 лет. Половина из них были с портфелями и в школьной форме.
Между тем, напомним, что сегодня на «трассе смерти» случилось три серьезных ДТП. В результате них пострадали пять человек, троих из которых доставили в больницу.