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Молодой омич на «ВАЗе» въехал в пешеходное ограждение в Ленинском округе

14 сентября 10:16
Фото: 1MI
Водитель не справился с управлением и чуть не врезался в другие машины.

В редакцию Города55 попало примечательное видео с ДТП, которое случилось накануне, 13 сентября. В аварии из пассажиров никто не пострадал. 

Фото: Скриншот видео

Все произошло на улице Демьяна Бедного. На кадрах видно, как водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не смог вписаться в поворот и вырулил на пешеходное ограждение. Интересно, что машина точно вошла в расстояние между стоящими в пробке автомобилями и никого не задела. Отметим, что перед ДТП подобный маневр совершил водитель машины «Лада Приора». Только вот он успел вырулить на дорогу.

В итоге после случившегося из машины вышло много молодых людей. Начали суетиться и позвали друзей, которые ехали перед ними на «Приоре». С виду заметно, что ребятам около 16-18 лет. Половина из них были с портфелями и в школьной форме.  

Между тем, напомним, что сегодня на «трассе смерти» случилось три серьезных ДТП. В результате них пострадали пять человек, троих из которых доставили в больницу.

На участке омской «трассы смерти» с разницей в 10 минут столкнулись 4 автомобиля
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#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#ДТП#Водитель#Ольга Цветатий
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