Молодой омич на «ВАЗе» въехал в пешеходное ограждение в Ленинском округе

Все произошло на улице Демьяна Бедного. На кадрах видно, как водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не смог вписаться в поворот и вырулил на пешеходное ограждение. Интересно, что машина точно вошла в расстояние между стоящими в пробке автомобилями и никого не задела. Отметим, что перед ДТП подобный маневр совершил водитель машины «Лада Приора». Только вот он успел вырулить на дорогу.