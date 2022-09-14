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Posted 14 сентября 2022,, 04:43

Published 14 сентября 2022,, 04:43

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Ксению Собчак проверяют по статье о гей-пропаганде

14 сентября 2022, 04:43
Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по отношении к телеведущей Ксении Собчак. Она обвиняется в ЛГБТ-пропаганде. Об этом сообщила «Газета.ру», ссылаясь на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что Собчак инкриминируется обвинение по статье 6.21 КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом пишет infox.ru.

В качестве обвинителя выступил один из зрителей канала телеведущей, Солдатов. Он обратился в полицию и обвинил Собчак в гей-пропаганде.

Поводом этому послужило интервью Собчак с теннисисткой из России Дарьей Касаткиной. Известно, что спортсменка в этом году совершила каминг-аут. Она не считает это пропагандой нетрадиционной ориентации. Кроме того, Касаткина сказала, что не боится приезжать в Россию.

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