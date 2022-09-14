Ксению Собчак проверяют по статье о гей-пропаганде

Posted 14 сентября 2022,, 04:43
Published 14 сентября 2022,, 04:43
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Сообщается, что Собчак инкриминируется обвинение по статье 6.21 КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом пишет infox.ru.
В качестве обвинителя выступил один из зрителей канала телеведущей, Солдатов. Он обратился в полицию и обвинил Собчак в гей-пропаганде.
Поводом этому послужило интервью Собчак с теннисисткой из России Дарьей Касаткиной. Известно, что спортсменка в этом году совершила каминг-аут. Она не считает это пропагандой нетрадиционной ориентации. Кроме того, Касаткина сказала, что не боится приезжать в Россию.