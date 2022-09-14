Ксению Собчак проверяют по статье о гей-пропаганде

Поводом этому послужило интервью Собчак с теннисисткой из России Дарьей Касаткиной. Известно, что спортсменка в этом году совершила каминг-аут. Она не считает это пропагандой нетрадиционной ориентации. Кроме того, Касаткина сказала, что не боится приезжать в Россию.