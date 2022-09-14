«Интеррос»: Больше половины капитала Росбанка направят на благотворительность

На 10 процентов акций будут выпущены цифровые финансовые активы (ЦФА), и их передадут сотрудникам банковской организации в рамках реализации мотивационной программы.
По словам Владимира Потанина, целевой капитал благотворительного фонда достигает 100 млрд рублей. В эту сумму входят и ценные бумаги. Процесс передачи акций уже запущен. После этого фонд будет самостоятельной организацией с независимым руководством, пишет newizv.ru.
Напомним, эндаумент — это целевой капитал, доход от которого используют в некоммерческих целях. НКО получает в своё распоряжение не «живые» деньги, а «работающий» капитал. Он является своеобразной подушкой безопасности.
Ранее меценатам было запрещено использовать данный механизм, но было изменено законодательство. Одним из лоббистов был как раз Владимир Потанин.
К слову, отечественное законодательство в отношении целевых капиталов довольно суровое. Проще говоря, отозвать переданные в эндаумент акции практически невозможно.
По словам Потанина, на переданные сотрудникам Росбанка акции будут выпущены цифровые финансовые активы. Они уже работают в России и дебютом стали токены на производимые «Норникелем» металлы. Потанин подчеркнул, что эти шаги укрепят независимость Росбанка. Ключевую роль в его работе будет играть совет директоров.
Собственник «Интерроса» заявил, что передача акций не станет последним его шагом по передаче капитала на благотворительность. Также он сказал, что для него важно направлять капитал на благо людей.
По мнению экспертов, Потанин пожертвовал огромный пакет акций не для того, чтобы уйти от санкций. Это не имеет смысла, так как механизм эндаумента не подразумевает возможности возврата переданного капитала. У аналитиков вызывает интерес то, что Потанин будет делать с другими своими активами, в том числе с «Норникелем».