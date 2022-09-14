«Интеррос»: Больше половины капитала Росбанка направят на благотворительность

По мнению экспертов, Потанин пожертвовал огромный пакет акций не для того, чтобы уйти от санкций. Это не имеет смысла, так как механизм эндаумента не подразумевает возможности возврата переданного капитала. У аналитиков вызывает интерес то, что Потанин будет делать с другими своими активами, в том числе с «Норникелем».