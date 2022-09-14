Аналитик рассказала о налоговых льготах и соцобслуживании для одиноких пенсионеров

По ее словам, наиболее известной льготой является снижение налоговой ставки на имущество. Получить ее можно только на что-то одно: квартиру, комнату, жилой дом, гараж, хозпостройку площадью не более полусотни квадратных метров и др. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на агентство «Прайм».
Эксперт пояснила, что для получения льготы нужно подать заявление через «Госуслуги» или лично посетить налоговую инспекцию. Размер льготы по земельному налогу варьируется в пределах от пятидесяти до ста процентов, в зависимости от региона.
Кроме того, как рассказала Бобкова, пенсионеры могут рассчитывать на освобождение от уплаты НДФЛ при получении пенсии и пособий, а также, в некоторых случаях, и на льготу по автомобильному налогу. И наконец, как отметила эксперт, одинокие пожилые граждане могут оформить такую льготную услугу, как посещение соцработника.
Бобкова уточнила, что с полным перечнем льгот и мер поддержки можно ознакомиться на сайте единой государственной информационной системы социального обеспечения, на «Госуслугах» или во время обращения в органы соцзащиты и ПФР.