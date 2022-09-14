Аналитик рассказала о налоговых льготах и соцобслуживании для одиноких пенсионеров

Кроме того, как рассказала Бобкова, пенсионеры могут рассчитывать на освобождение от уплаты НДФЛ при получении пенсии и пособий, а также, в некоторых случаях, и на льготу по автомобильному налогу. И наконец, как отметила эксперт, одинокие пожилые граждане могут оформить такую льготную услугу, как посещение соцработника.