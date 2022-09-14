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Аналитик рассказала о налоговых льготах и соцобслуживании для одиноких пенсионеров

14 сентября 09:00
Фото: piqsels.com
Эксперт сервиса “Финансовое здоровье” Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), доктор наук Елена Бобкова сообщила, какие формы поддержки государство предлагает одиноким гражданам пенсионного возраста.

По ее словам, наиболее известной льготой является снижение налоговой ставки на имущество. Получить ее можно только на что-то одно: квартиру, комнату, жилой дом, гараж, хозпостройку площадью не более полусотни квадратных метров и др. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на агентство «Прайм».

Эксперт пояснила, что для получения льготы нужно подать заявление через «Госуслуги» или лично посетить налоговую инспекцию. Размер льготы по земельному налогу варьируется в пределах от пятидесяти до ста процентов, в зависимости от региона.

Кроме того, как рассказала Бобкова, пенсионеры могут рассчитывать на освобождение от уплаты НДФЛ при получении пенсии и пособий, а также, в некоторых случаях, и на льготу по автомобильному налогу. И наконец, как отметила эксперт, одинокие пожилые граждане могут оформить такую льготную услугу, как посещение соцработника.

Бобкова уточнила, что с полным перечнем льгот и мер поддержки можно ознакомиться на сайте единой государственной информационной системы социального обеспечения, на «Госуслугах» или во время обращения в органы соцзащиты и ПФР.

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