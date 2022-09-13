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В России подешевели iPhone 13

13 сентября 09:17
Фото: apple.com
После презентации новых моделей стоимость предыдущих упала на 18%.

После релиза iPhone 14 и iPhone 14 Plus стоимость предыдущей модели, iPhone 13, в России снизилась в среднем на 18%, пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на данные онлайн-сервиса Price.ru. Наиболее сильно подешевела модель iPhone13 mini на 512 гигабайтов.

По данным на 8 сентября, в интернет-магазинах России стоимость iPhone 13 с памятью 512 гигабайтов составила 67 457 рублей, что на 18% меньше, чем в начале месяца.

В аналитическом исследовании отмечается, что цена iPhone 13 mini с памятью 256 гигабайтов в начале сентября в среднем составляла 64 507 рублей. После презентации новой линейки iPhone она снизилась до 57 505 рубле, то есть, на 11%. На 24% снизилась стоимость iPhone 13 mini с памятью 512 гигабайтов: 1 сентября ее средняя стоимость составляла 91 485 рублей, а 8 сентября — уже 69 977 рублей.

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