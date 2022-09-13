В России подешевели iPhone 13

В аналитическом исследовании отмечается, что цена iPhone 13 mini с памятью 256 гигабайтов в начале сентября в среднем составляла 64 507 рублей. После презентации новой линейки iPhone она снизилась до 57 505 рубле, то есть, на 11%. На 24% снизилась стоимость iPhone 13 mini с памятью 512 гигабайтов: 1 сентября ее средняя стоимость составляла 91 485 рублей, а 8 сентября — уже 69 977 рублей.