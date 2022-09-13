В МЧС рассказали о последствиях тайфуна в Приморском крае

По состоянию на 13 сентября в Приморском крае в результате тайфуна оказались подтопленными 63 жилых дома и 344 приусадебных участка в 14 населенных пунктах шести муниципальных образований. В общей сложности пострадало 28 мостов, а 16 населенных пунктов оказались отрезанными от дорожного сообщения с другими территориями.