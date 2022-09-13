В МЧС рассказали о последствиях тайфуна в Приморском крае

МЧС перегруппировало подразделения в Приморье, где в 14 населенных пунктах от тайфуна пострадали мосты и жилые дома, пишет 360tv.ru, ссылаясь на ГУ ведомства по региону.
По состоянию на 13 сентября в Приморском крае в результате тайфуна оказались подтопленными 63 жилых дома и 344 приусадебных участка в 14 населенных пунктах шести муниципальных образований. В общей сложности пострадало 28 мостов, а 16 населенных пунктов оказались отрезанными от дорожного сообщения с другими территориями.
Как отметили в региональном МЧС, был передислоцирован личный состав специализированной пожарно-спасательной части в село Сельское Дальнереченского городского округа. Также были направлены десять человек, одна единица техники и плавательное средство Амурского спасательного центра
Специалисты МЧС за сутки восстановили дорожное сообщение для транспорта повышенной проходимости с десяти населенными пунктами в Чугуевском муниципальном округе и с одним селом в Ольгинском муниципальном округе. Из зоны подтопления эвакуировано 105 человек.