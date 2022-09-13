Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В МЧС рассказали о последствиях тайфуна в Приморском крае

13 сентября 13:21
Фото: 1MI
20 тонн гуманитарной помощи доставлено в пострадавшие от тайфуна районы края.

МЧС перегруппировало подразделения в Приморье, где в 14 населенных пунктах от тайфуна пострадали мосты и жилые дома, пишет 360tv.ru, ссылаясь на ГУ ведомства по региону.

По состоянию на 13 сентября в Приморском крае в результате тайфуна оказались подтопленными 63 жилых дома и 344 приусадебных участка в 14 населенных пунктах шести муниципальных образований. В общей сложности пострадало 28 мостов, а 16 населенных пунктов оказались отрезанными от дорожного сообщения с другими территориями.

Как отметили в региональном МЧС, был передислоцирован личный состав специализированной пожарно-спасательной части в село Сельское Дальнереченского городского округа. Также были направлены десять человек, одна единица техники и плавательное средство Амурского спасательного центра

Специалисты МЧС за сутки восстановили дорожное сообщение для транспорта повышенной проходимости с десяти населенными пунктами в Чугуевском муниципальном округе и с одним селом в Ольгинском муниципальном округе. Из зоны подтопления эвакуировано 105 человек.

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10