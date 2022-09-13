В Горно-Алтайске проведут экологический форум "Нить природы"

Мероприятия форума пройдут на территориях курортного комплекса «Манжерок» и агропарка «Амза».
Олег Хорохордин, председатель правительства Республики Алтай, сообщил, что, повышая качество туристических услуг и развивая региональную экономику, важно не забывать о бережном отношении к уникальной природе Горного Алтая, сохранении богатого культурного наследия и традиций жителей региона для будущих поколений. Также глава республики выразил уверенность, что алтайский экофорум может превратиться в место обсуждения основных экологических проектов не только для Алтая и Сибири, но и для всей Российской Федерации.
На форуме «Нить природы» встретятся общественные лидеры, известные политики и организации, работающие в сферах культуры, образования, экологии, туризма и сохранения природных богатств, пишет transsibinfo.com.
Игорь Павлов, замдиректора Фонда Росконгресс, директор форума «Нить природы», сообщил, что на мероприятии будут активно обсуждаться приоритеты устойчивого развития региона, а также экономические вопросы и управление процессами межрегионального и международного сотрудничества по экологической повестке. Он сообщил, что участники форума смогут помочь продвижению инноваций в социально-экономической сфере.
Деловая программа форума включает пленарное заседание «Экология мышления» и несколько сессий: «Республика Алтай – территория ноосферного развития», «Создание экосистемы на исторически значимый срок», «Экологическая политика как ключевой элемент стратегии устойчивого развития региона» и «Кодекс туриста». На сессиях обсудят ожидания туристов, отправляющихся в путешествие на Алтай, а также то, как представлять гостям цепочку алтайских ценностей. Кроме того, участники поговорят о создании устойчивого имиджа республики и кодекса поведения туриста, ноосферном развитии региона и о влиянии статуса ИНТЦ на социально-экономическую ситуацию.