В Горно-Алтайске проведут экологический форум "Нить природы"

Деловая программа форума включает пленарное заседание «Экология мышления» и несколько сессий: «Республика Алтай – территория ноосферного развития», «Создание экосистемы на исторически значимый срок», «Экологическая политика как ключевой элемент стратегии устойчивого развития региона» и «Кодекс туриста». На сессиях обсудят ожидания туристов, отправляющихся в путешествие на Алтай, а также то, как представлять гостям цепочку алтайских ценностей. Кроме того, участники поговорят о создании устойчивого имиджа республики и кодекса поведения туриста, ноосферном развитии региона и о влиянии статуса ИНТЦ на социально-экономическую ситуацию.