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Спортклубам для инвалидов могут присвоить статус социальных предприятий

13 сентября 09:14
Фото: piqsels.com
Соответствующий проект закона уже готов.

Спортивные залы, в которых тренируются люди с ограниченными возможностями, могут получить поддержку от государства, как и другие предприятия социального бизнеса. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Парламентскую газету» и на заявление председателя Комитета Государственной думы по предпринимательству Александра Демина.

Как отметил Александр Демин, тема социального предпринимательства, в том числе социально ориентированных субъектов среднего и малого предпринимательства, сегодня «обделена вниманием». Депутат считает важным поддержку именно этого сегмента.

Проект соответствующего закона уже готов и в настоящее время ожидает заключения от российского правительства. 

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