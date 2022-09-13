Спортклубам для инвалидов могут присвоить статус социальных предприятий

Спортивные залы, в которых тренируются люди с ограниченными возможностями, могут получить поддержку от государства, как и другие предприятия социального бизнеса. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Парламентскую газету» и на заявление председателя Комитета Государственной думы по предпринимательству Александра Демина.