Спортклубам для инвалидов могут присвоить статус социальных предприятий

Спортивные залы, в которых тренируются люди с ограниченными возможностями, могут получить поддержку от государства, как и другие предприятия социального бизнеса. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Парламентскую газету» и на заявление председателя Комитета Государственной думы по предпринимательству Александра Демина.
Как отметил Александр Демин, тема социального предпринимательства, в том числе социально ориентированных субъектов среднего и малого предпринимательства, сегодня «обделена вниманием». Депутат считает важным поддержку именно этого сегмента.
Проект соответствующего закона уже готов и в настоящее время ожидает заключения от российского правительства.