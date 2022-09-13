«Северный обход» будет финансировать Газпромбанк

Со стороны региона документ подписал губернатор Александр Бурков, со стороны банка – зампред правления банка Алексей Белоус. Автодорога разгрузит дорожный трафик региона и улучшит экологию. Более того, магистраль несет важное стратегическое значение для всей страны, так как свяжет между собой Восточную и Центральную Сибирь. Не случайно о ней зашла речь во время встречи Александра Буркова с президентом РФ.
Четырехполосная автотрасса протяженностью 62,6 км свяжет два важных направления: «Омск – Тюмень» (федеральная автодорога 1Р-402) и «Омск – Новосибирск» (федеральная автодорога Р-254 «Иртыш»). При возведении дороги будут построены мостовые переходы через реки Иртыш и Омь, а также более десяти путепроводов.
Инвестиционная инициатива обойдется в 63,2 млрд рублей. Для финансирования проекта выделяется капитальный грант на сумму 34,8 млрд рублей (из федерального бюджета будет выделено 30,9 млрд рублей, из регионального – 3,9 млрд рублей). Газпромбанк намерен выделить кредит на сумму 19,5 млрд рублей, а также стать финансовым консультантом и участником специальной проектной компании.
«Рост автомобильного трафика в российских регионах требует ускоренного развития дорожной инфраструктуры. Обладая обширным опытом и компетенциями, наш Банк традиционно участвует в самых сложных и перспективных проектах, реализация которых повышает комфорт передвижения, существенно сокращая время в пути, позволяет вывести транзитный транспорт из населенных пунктов и в целом положительно влияет на экологию. Это наши безусловные приоритеты в любом проекте, и Северный обход здесь не исключение. Данная инициатива принесет большую пользу омичам и станет драйвером развития региона», – подчеркнул заместитель Председателзампред правления Алексей Белоус.
«Сегодня мы даем старт еще одному крупнейшему инфраструктурному проекту региона. Газпромбанк готов вложить в него около 20 млрд собственных средств. Строительство объездной трассы позволит решить ряд вопросов: уменьшить транспортную нагрузку на городские магистрали и тем самым снизить темпы ее износа из-за грузового трафика, а еще значительно сократить углеродный след в черте города. Подчеркну, что проект важен не только для нашего отдельно взятого региона – это транспортная связь с Восточной и Центральной Сибирью. Газпромбанк уже зарекомендовал себя как надежный партнер во время строительства ледового дворца «G-Drive Арена» – коллеги занимались комплексным банковским обслуживанием проекта. Уверен, что Северный обход тоже станет успешным проектом в истории нашего партнерства», – сказал губернатор Омской области Александр Бурков.
С появлением в своем портфеле «Обхода Омска» мегаигрок (а именно такую концепцию развивает команда государственно-частного партнерства в Группе Газпромбанке) фактически утверждается в роли лидера на рынке инвестиций в автодорожные проекты в масштабах страны. Благодаря Газпромбанку в России уже реализованы такие проекты, как ЗСД, ЦКАД, «Обход Хабаровска», мосты через Обь в Новосибирке и через Пур в ЯНАО, автотрасса Сыктывкар – Нарьян-Мар. Совокупно банком профинансировано автодорожных проектов на 700 млрд рублей – это 40% от общего портфеля инициатив в области ГЧП и концессий.