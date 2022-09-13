«Северный обход» будет финансировать Газпромбанк

«Сегодня мы даем старт еще одному крупнейшему инфраструктурному проекту региона. Газпромбанк готов вложить в него около 20 млрд собственных средств. Строительство объездной трассы позволит решить ряд вопросов: уменьшить транспортную нагрузку на городские магистрали и тем самым снизить темпы ее износа из-за грузового трафика, а еще значительно сократить углеродный след в черте города. Подчеркну, что проект важен не только для нашего отдельно взятого региона – это транспортная связь с Восточной и Центральной Сибирью. Газпромбанк уже зарекомендовал себя как надежный партнер во время строительства ледового дворца «G-Drive Арена» – коллеги занимались комплексным банковским обслуживанием проекта. Уверен, что Северный обход тоже станет успешным проектом в истории нашего партнерства», – сказал губернатор Омской области Александр Бурков.