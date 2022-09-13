Омский НПЗ присоединился к акции Всероссийского общества охраны природы

Акция прошла в рамках проекта омичей, который получил грант ОНПЗ по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». На средства гранта экоактивисты провели серию мастер-классов, на котором учили шить экосумки студентов, школьников, пенсионеров и молодых мам. Участники вместе с волонтерами несколько месяцев создавали шопперы с оригинальным дизайном, а затем раздавали их омичам в обмен на использованные батарейки, старую одежду и макулатуру.