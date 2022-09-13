Омский НПЗ присоединился к акции Всероссийского общества охраны природы

При поддержке Омского НПЗ «Газпром нефти» региональное отделение Всероссийского общества охраны природы и министерство природных ресурсов и экологии Омской области провели акцию по обмену вторсырья на экосумки. Экоакция направлена на то, чтобы заинтересовать омичей идеей раздельного сбора мусора и заменить использование пластиковых пакетов на многоразовые сумки.
«Целью этой акции стало привлечение внимания жителей Омска к проблеме загрязнения окружающей среды и направлениям его минимизации. Инициативы омичей, направленные на улучшение экологической обстановки, находят отклик у крупнейшего социально-ответственного предприятия региона. На Омском НПЗ сильны традиции бережного отношения к природным ресурсам, предприятие неоднократно доказывало это собственными экологическими разработками и поддержкой проектов омичей», — отметил заместитель министра экологии и природных ресурсов Омской области Александр Сердюков.
Акция прошла в рамках проекта омичей, который получил грант ОНПЗ по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». На средства гранта экоактивисты провели серию мастер-классов, на котором учили шить экосумки студентов, школьников, пенсионеров и молодых мам. Участники вместе с волонтерами несколько месяцев создавали шопперы с оригинальным дизайном, а затем раздавали их омичам в обмен на использованные батарейки, старую одежду и макулатуру.
«В нашем грантовом конкурсе регулярно побеждают проекты омичей и некоммерческих объединений, ориентированные на чистоту и комфорт в городе. Волонтеры ОНПЗ несколько раз в году участвуют в субботниках по уборке городских территорий и знают, как вреден неперерабатываемый пластик для природы. Поэтому наше предприятие считает важным поддержать такую инициативу экоактивистов», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
За счет акции омичи смогли внести свой вклад в продвижение раздельного сбора мусора и отказа от одноразовых пластиковых пакетов.