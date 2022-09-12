В России может закрыться большинство автошкол

Уточняется, что автошколы начали испытывать проблемы еще с 2010 года. Как рассказал председатель правления Союза автошкол Москвы, член высшего совета «Сильной России» Александр Ачкасов, с 2005 по 2010 годы только в Москве обучалось сто двадцать тысяч водителей, а сейчас едва набирается семьдесят тысяч. По России в автошколы раньше приходило три-пять миллионов человек, а сейчас — вдвое меньше, резюмировал Ачкасов.