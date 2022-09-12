Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России может закрыться большинство автошкол

12 сентября 08:33
Фото: 1MI
Президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева сообщила, что к концу этого года многим автошколам в РФ придется прекратить свою деятельность.

Она пояснила, что бизнес, сильно пострадавший во время пандемии, сейчас несет издержки, связанные с подорожанием автомобилей и запчастей, тогда как число клиентов сократилось примерно вдвое по сравнению с допандемийными временами. Об этом пишет iz.ru.

Уточняется, что автошколы начали испытывать проблемы еще с 2010 года. Как рассказал председатель правления Союза автошкол Москвы, член высшего совета «Сильной России» Александр Ачкасов, с 2005 по 2010 годы только в Москве обучалось сто двадцать тысяч водителей, а сейчас едва набирается семьдесят тысяч. По России в автошколы раньше приходило три-пять миллионов человек, а сейчас —  вдвое меньше, резюмировал Ачкасов. 

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10