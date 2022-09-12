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В Омске на «Голубом огоньке» нашли труп молодого мужчины

12 сентября 05:33
Фото: 1MI
По данным силовиков, никаких следов насилия на теле эксперты не обнаружили.

Рано утром в субботу, 10 сентября, случайные прохожие рядом с остановкой «Голубой огонек» в Омске обратили внимание на лежащего на асфальте мужчину. Подошли ближе и поняли, что он мертв.

«Вызов об обнаружении тела неизвестного рядом с домом № 10 по проспекту Карла Маркса поступили в силовые структуры около 09:22», – пояснил Городу55 источник в экстренных службах региона.

Прибывшие на место оперативники сразу же установили личность умершего. Им оказался 34-летний житель одного из домов на улице Транссибирской в Старом Кировске.

По предварительному заключению экспертов, никаких следов насилия на теле не обнаружено. Теперь причина смерти будет установлена по результатам вскрытия в морге.

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