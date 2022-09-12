«Единая Россия» подвела итоги выборов в Омской области

11 сентября, помимо выборов в Омский горсовет, избирали также муниципальных депутатов в восьми районах области: это Азовский, Большереченский, Знаменский, Калачинский, Кормиловский, Нововаршавский, Омский и Тарский районы.
"Единая Россия" получила 17 мандатов, то есть 85% от общего числа. Среди них 15 депутатских мандатов, также двое единороссов избраны главами поселений.
Главой Березовского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области избрана Растягаева Татьяна Дмитриевна. Главой Нововаршавского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области избран Лапоногов Василий Александрович. Я хочу поблагодарить наших земляков в сельских районах и омичей, которые поддержали тех людей, которым они доверяют. Спасибо за поддержку партии, которая занимает ответственную позицию, не популистскую, а позицию людей, которые и дальше будут нести ответственность за то, что будет происходить в городе. Мы отвечаем за развитие, мы будем делать всё для этого возможное. Огромную поддержку нам оказали наши старшие коллеги по партии, которые уделили за последний месяц Омску внимание своими визитами. Благодарю Турчака Андрея Анатольевича, Сидякина Александра Геннадьевича, Осинникова Андрея Владиславовича, Кузнецову Анну Юрьевну, Лантратову Дарью Сергеевну. Они внесли большой вклад в нашу победу», - заявил секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной.
Секретарь Омского городского отделения Сергей Шелест отметил, что фракция «Единой России» увеличилась на 10 депутатов по сравнению с прошлым созывом. 36 единороссов получили депутатские мандаты в Омском городском Совете седьмого созыва.
«Я обещал вам, что мы победим и мы победили. Результат принес начатый нами еще весной курс на перезагрузку работы партии в городе. «Единая Россия» меняется и ее ряды обновляются. На выборах 11 сентября омичи проголосовали за стабильное развитие Омска и работу в единой команде города и области. Всё это не было бы возможным без помощи губернатора Омской области Александра Леонидовича Буркова, уделившего особое внимание всем городским округам. Очевидно, что Омск у «Единой России» в приоритете. Об этом говорят визиты в город руководителя центрального исполнительного комитета партии Александра Геннадьевича Сидякина и секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Анатольевича Турчака. Они показали новый вектор развития партийной работы, заложили актуальную, современную парадигму, в рамках которой мы теперь будем двигаться. Без их помощи выход Омска из мифического «красного пояса» был бы невозможен», - сказал Шелест.
Список победителей от партии «Единая Россия»:
Округ № 1 — Таймас Абдуалинов «Единая Россия»,
Округ № 2 — Анатолий Канунников «Единая Россия»,
Округ № 4 — Андрей Чаплак «Единая Россия»,
Округ № 5 — Сергей Грушичев «Единая Россия»,
Округ № 6 — Сергей Дроздов «Единая Россия»,
Округ № 7 — Сергей Фролов «Единая Россия»,
Округ № 8 — Валерий Студеникин «Единая Россия»,
Округ № 10 — Инна Гомолко «Единая Россия»,
Округ № 11 — Павел Корольков «Единая Россия»,
Округ № 12 — Дмитрий Сахань «Единая Россия»,
Округ № 13 — Наталья Чебыкина «Единая Россия»,
Округ № 14 — Алексей Половников самовыдвиженец, член партии «Единая Россия»
Округ № 15 — Алексей Провозин «Единая Россия»,
Округ № 16 — Алексей Сокин «Единая Россия»,
Округ № 17 — Дмитрий Лицкевич «Единая Россия»,
Округ № 18 — Юрий Иванищев «Единая Россия»,
Округ № 19 — Наталья Старовойтова «Единая Россия»,
Округ № 20 — Алексей Русавский «Единая Россия»,
Округ № 21 — Аркадий Лунев «Единая Россия»,
Округ № 22 — Юрий Арчибасов «Единая Россия»,
Округ № 23 — Дмитрий Маркелов «Единая Россия»,
Округ № 24 — Максим Астафьев «Единая Россия»,
Округ № 26 — Ирина Ковалева «Единая Россия»,
Округ № 27 — Алексей Саяпин «Единая Россия»,
Округ № 28 — Юлия Плоцкая «Единая Россия»,
Округ № 29 — Светлана Студеникина «Единая Россия»,
Округ № 30 — Антон Ремнев «Единая Россия»,
Округ № 31 — Юрий Козловский «Единая Россия»,
Округ № 33 — Максим Концедалов «Единая Россия»,
Округ № 34 — Виталий Путинцев «Единая Россия»,
Округ № 35 — Константин Гаврик «Единая Россия»,
Округ № 36 — Иван Березин «Единая Россия»,
Округ № 37 — Андрей Бондаренко «Единая Россия»,
Округ № 38 — Андрей Никитин «Единая Россия»,
Округ № 39 — Владимир Корбут «Единая Россия»,
Округ № 40 — Константин Кочанов «Единая Россия».