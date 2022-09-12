Несмотря на внушительную мощность, такие стайлеры не относятся к числу крупногабаритных. Масса их составляет чуть более полукилограмма. Наличие сменных насадок позволяет сушить и укладывать волосы, выпрямляя их независимо от длины и типа. Таким образом, самые сложные вариации причесок создаются с лёгкостью в домашних условиях. Достаточно соблюдать все рекомендации производителя для того, чтобы обеспечить идеальные локоны и сохранять объём на протяжении дня. Цена на стайлер Дайсон выше, чем на другие приборы аналогичного типа, однако стоимость полностью оправдана функциональностью и высоким качеством.