Акция «Щит добра»: Союз операторов наружной рекламы помог республикам Донбасса

В акции был задействован ряд регионов России, сбор продлился две недели. Операторами наружной рекламы, а также их партнерами и рекламодателями были собраны продукты питания, средства гигиены, антисептики, постельные принадлежности и товары прочих категорий. Об этом пишет regnum.ru.
По словам Алексея Митрюшина, представителя союза, организация без промедления приняла решение участвовать в инициативе. За несколько месяцев членами союза стали порядка 500 компаний из всех регионов РФ.
Илья Фомин, глава медиагруппы «Рим», член координационного совета Союза операторов наружной рекламы, отметил необходимость проведения акции и заявил от лица организации об осознании тяжести гуманитарной ситуации, сложившейся в ЛДНР. Кроме того, он подчеркнул, что простым людям, живущим на этих территориях, в данный момент приходится тяжело.
Фомин рассказал, что некоторые операторы не просто предложили обменять рекламные площади на товары, но и сделали личные финансовые вложения в приобретение необходимых вещей.
Желание помочь республикам Донбасса изъявили московские компании, предприятия из Татарстана, а также из Новосибирской, Курской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей и ряда других субъектов Российской Федерации.
В союзе сообщили, что последующие поставки уже запланированы. Проект будет работать на постоянной основе.