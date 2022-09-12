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Акция «Щит добра»: Союз операторов наружной рекламы помог республикам Донбасса

12 сентября 06:45
Фото: телеграм SoyuzNR
Гуманитарную помощь в размере 44 миллионов рублей Союз операторов наружной рекламы направил в республики Донбасса в рамках акции «Щит добра». В обмен на рекламные площади, предоставляемые по всей стране, клиенты союза передавали часть произведенного товара для помощи жителям ЛДНР.

В акции был задействован ряд регионов России, сбор продлился две недели. Операторами наружной рекламы, а также их партнерами и рекламодателями были собраны продукты питания, средства гигиены, антисептики, постельные принадлежности и товары прочих категорий. Об этом пишет regnum.ru.

По словам Алексея Митрюшина, представителя союза, организация без промедления приняла решение участвовать в инициативе. За несколько месяцев членами союза стали порядка 500 компаний из всех регионов РФ.

Илья Фомин, глава медиагруппы «Рим», член координационного совета Союза операторов наружной рекламы, отметил необходимость проведения акции и заявил от лица организации об осознании тяжести гуманитарной ситуации, сложившейся в ЛДНР. Кроме того, он подчеркнул, что простым людям, живущим на этих территориях, в данный момент приходится тяжело.

Фомин рассказал, что некоторые операторы не просто предложили обменять рекламные площади на товары, но и сделали личные финансовые вложения в приобретение необходимых вещей.

Желание помочь республикам Донбасса изъявили московские компании, предприятия из Татарстана, а также из Новосибирской, Курской, Самарской, Свердловской, Челябинской областей и ряда других субъектов Российской Федерации.

В союзе сообщили, что последующие поставки уже запланированы. Проект будет работать на постоянной основе.

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