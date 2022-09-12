Акция «Щит добра»: Союз операторов наружной рекламы помог республикам Донбасса

В акции был задействован ряд регионов России, сбор продлился две недели. Операторами наружной рекламы, а также их партнерами и рекламодателями были собраны продукты питания, средства гигиены, антисептики, постельные принадлежности и товары прочих категорий. Об этом пишет regnum.ru.