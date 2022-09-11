На улице Степанца в Омске отремонтируют дорогу и сделают новый тротуар

Эта дорога очень востребована, здесь всегда интенсивный транспортный поток и большая нагрузка. Из-за этого со временем на дорожном полотне образовалась колейность, выбоины, которые мешали движению и приводили к пробкам в часы пик. Чтобы обезопасить движение, участок решено отремонтировать, рассказал заместитель начальника отдела по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Карабань.