На улице Степанца в Омске отремонтируют дорогу и сделают новый тротуар

Эта дорога очень востребована, здесь всегда интенсивный транспортный поток и большая нагрузка. Из-за этого со временем на дорожном полотне образовалась колейность, выбоины, которые мешали движению и приводили к пробкам в часы пик. Чтобы обезопасить движение, участок решено отремонтировать, рассказал заместитель начальника отдела по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Карабань.
«На сегодняшний день подрядчик провел демонтажные по разбору бордюров и снятию изношенного слоя асфальта, выполнил укрепление основания дороги ресайклером, профилирование дороги, практически полностью уложен выравнивающий слой дороги, поверх этого слоя позднее будет уложен ещё один из износоустойчивого щебёночно-мастичного асфальтобетона. Сейчас рабочие подрядной организации занимаются устройством новых бордюров и разбором покрытий тротуаров. В целом, кроме уже обозначенных работ, на Степанца отремонтируют и расширят пешеходные тротуары, восстановят парковки, обновят посадочные площадки на остановках общественного транспорта, обустроят технический тротуар, заменят дождеприемные колодцы и ограждения, уложат тактильную плитку, установят поручни, дорожные знаки, светофоры, новые остановочные автопавильоны, нанесут дорожную разметку», - рассказал он.
«Для снижения уровня аварийности, повышения комфорта и безопасности было принято решение отремонтировать участок улицы Степанца, – прокомментировал председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского городского Совета Сергей Грушичев. – Ранее действительно поступало много обращений жителей о ремонте этого участка дороги. Транспортная нагрузка на него колоссальная, несмотря на то он довольно узкий и не столь протяженный. С моей стороны было направлено обращение в администрацию города. Результат не заставил себя долго ждать. Вопрос был вынесен на рассмотрение комитета по финансово-бюджетным вопросам и был поддержан депутатами единогласно. В целом за последние годы мы добились приведения в нормативное состояние около 80 процентов городских дорог. Но процесс не останавливается: ремонтные работы необходимо продолжать».
На участке работает подрядчик ООО "СФ "Континент". До 14 октября работники укрепят основание дороги, уложат выравнивающий слой асфальтобетона, а также верхний слой из износоустойчивого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также там отремонтируют и расширят пешеходные тротуары, восстановят парковки, установят новые бордюры, обустроят технический тротуар, заменят дождеприемники и ограждения. На тротуарах появится тактильная плитка и поручни. В финале будут установлены дорожные знаки, светофоры, новые остановочные автопавильоны и дорожная разметка.
Стоимость работ составляет 73,7 млн. руб. Субсидию на выполнение всего комплекса ремонтных работ выделило министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Заказчиком работ выступило городское «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».
В 2020 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» также выполнялся ремонт дороги по улице Степанца, но в границах улиц Перелета и Лукашевича.