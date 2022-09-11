Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Фотобудка в Омской крепости работает последний день

11 сентября 05:30
Фото: Единая Россия
Остался последний шанс, чтобы сделать бесплатное фото на территории Омской крепости.

Сегодня, 11 сентября, последний день, когда омичи могут сделать памятное фото во время прогулки и стать частью проекта. В фотобудке можно распечатать бесплатно сразу два снимка с логотипом «Омск – это мы».

Фотобудку установили в начале лета в рамках проект «Омск – это мы». И за это время омичи уже сделали более 4.5 тысячи фотографий.

Фотозона находится рядом у здания по адресу Партизанская 5а лит Д. Сегодня она работает с 12.00 до 20.00. Удачные фотоработы будут показаны на видеоэкранах Омска.

Отметим, что в рамках проекта «Омск – это мы» также по городу появляются граффити. Например, портрет известного медика Валентины Бисяриной появился на фасаде городской детской клинической больницы № 2, носящей ее имя. А на стену дома на ул. Валиханова нанесли мурал известной актрисы Любови Полищук, уроженки Омска. В родильные дома в рамках проекта поставили специальные браслеты для новорожденных.

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10