Фотобудка в Омской крепости работает последний день

Фотозона находится рядом у здания по адресу Партизанская 5а лит Д. Сегодня она работает с 12.00 до 20.00. Удачные фотоработы будут показаны на видеоэкранах Омска.



Отметим, что в рамках проекта «Омск – это мы» также по городу появляются граффити. Например, портрет известного медика Валентины Бисяриной появился на фасаде городской детской клинической больницы № 2, носящей ее имя. А на стену дома на ул. Валиханова нанесли мурал известной актрисы Любови Полищук, уроженки Омска. В родильные дома в рамках проекта поставили специальные браслеты для новорожденных.