Держитесь подальше. В Омской области ввели трехнедельный карантин

В Муромцевском районе Омской области с 6 сентября введен карантин. Соответствующий приказ Главного управления ветеринарии региона опубликован на сайте правительства.
На животноводческой ферме «Поречье» выявили очаг парагриппа-3 крупного рогатого скота. Потенциально опасную зону определили в радиусе двух километров. На всей территории установили ряд ограничений.
До 27 сентября запрещается: убивать восприимчивых животных и вывозить продукты убоя; ввозить и вывозить особей, перемещать их внутри хозяйства; вывозить молоко без термической обработки; получать биоматериалы больных животных; заготавливать и вывозить корма; посещать территорию посторонним лицам; проводить сельскохозяйственные ярмарки и прочие мероприятия.
Муромцевским ветеринарам поручено ликвидировать вирус. Отметим, парагрипп-3 — наиболее частая болезнь крупного рогатого скота, особую опасность представляет для телят. При заражении у животного повышается температура, снижается аппетит, учащается дыхание, появляются кашель, слезы. Болезнь не смертельна и поддается лечению.