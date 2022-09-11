Держитесь подальше. В Омской области ввели трехнедельный карантин

До 27 сентября запрещается: убивать восприимчивых животных и вывозить продукты убоя; ввозить и вывозить особей, перемещать их внутри хозяйства; вывозить молоко без термической обработки; получать биоматериалы больных животных; заготавливать и вывозить корма; посещать территорию посторонним лицам; проводить сельскохозяйственные ярмарки и прочие мероприятия.