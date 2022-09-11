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Держитесь подальше. В Омской области ввели трехнедельный карантин

11 сентября 12:52
Фото: 1MI

В Муромцевском районе Омской области ввели карантин из-за парагриппа-3

Инфекция поддается лечению, однако представляет опасность.

В Муромцевском районе Омской области с 6 сентября введен карантин. Соответствующий приказ Главного управления ветеринарии региона опубликован на сайте правительства.

На животноводческой ферме «Поречье» выявили очаг парагриппа-3 крупного рогатого скота. Потенциально опасную зону определили в радиусе двух километров. На всей территории установили ряд ограничений.

До 27 сентября запрещается: убивать восприимчивых животных и вывозить продукты убоя; ввозить и вывозить особей, перемещать их внутри хозяйства; вывозить молоко без термической обработки; получать биоматериалы больных животных; заготавливать и вывозить корма; посещать территорию посторонним лицам; проводить сельскохозяйственные ярмарки и прочие мероприятия.

Муромцевским ветеринарам поручено ликвидировать вирус. Отметим, парагрипп-3 — наиболее частая болезнь крупного рогатого скота, особую опасность представляет для телят. При заражении у животного повышается температура, снижается аппетит, учащается дыхание, появляются кашель, слезы. Болезнь не смертельна и поддается лечению.

#Общество#Новости#Омская область#Муромцевский район#Карантин#Животные
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