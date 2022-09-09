В 5 тыс. залов по всей РФ реализуют проект "Единой России" "Zа самбо"

В Минспорте и Минпросвещения одобрили эти идеи. По линии Минпросвещения уже выработан программно-методический комплекс для учащихся 1 - 11 классов, включающий в себя специализированные уроки физкультуры и ввод дополнительной программы по самбо. В Минспорте согласились с тем, что нужно расширять программы подготовки и переподготовки тренировок по самбо. Кроме того, ведомство предложило вовлекать в эту работу спортсменов, уже завершивших или планирующих завершить свою спортивную карьеру.