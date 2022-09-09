В 5 тыс. залов по всей РФ реализуют проект "Единой России" "Zа самбо"

Как заявил Турчак, развитие проекта активно ведется в Воронежской области и Краснодарском крае. По сути все российские регионы активно в нем участвуют. Однако, добавил он, “Единая Россия” договорилась с президентом Всероссийской ассоциации самбо Сергеем Елисеевым о том, что проект будет выведен на более масштабный, федеральный уровень. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Как напомнил глава ДНР Денис Пушилин, ранее Донецкая народная республика подписала соглашение с Всероссийской федерацией самбо. В целях популяризации самбо и его активного внедрения в школах нужно проработать стандарт начальной спортивной подготовки с 7 лет. Кроме того, “Единая Россия” предлагает сделать 16 ноября Всероссийским днем самбо и превратить данный вид спорта в олимпийский.
В Минспорте и Минпросвещения одобрили эти идеи. По линии Минпросвещения уже выработан программно-методический комплекс для учащихся 1 - 11 классов, включающий в себя специализированные уроки физкультуры и ввод дополнительной программы по самбо. В Минспорте согласились с тем, что нужно расширять программы подготовки и переподготовки тренировок по самбо. Кроме того, ведомство предложило вовлекать в эту работу спортсменов, уже завершивших или планирующих завершить свою спортивную карьеру.
Как пишет сайт ER.RU, в комплексную программу войдет открытие центральных школ самбо, региональных центров, методических центров подготовки и переподготовки спортивных кадров, а также проведение региональных соревнований, заявил Сергей Елисеев, координатор партпроекта, президент Всероссийской федерации самбо.
“Единая Россия” запустила партпроект “Zа самбо” в июле 2022 года. В апреле было подписано соглашение между “Единой Россией” и Всероссийской федерацией самбо. При поддержке партии в 70 регионах страны реализуется проект “Самбо – в школу”.