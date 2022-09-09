Проект «Содействие занятости» позволит 100 тыс. россиянам освоить новую профессию

Образовательный проект стартовал в 2021 году и, как запланировано, продлится до 2024 года. В нынешнем году в РАНХиГС новую специальность получат не менее 115 тыс. граждан. Всего в рамках госпроекта Президентская академия предлагает более тысячи бесплатных курсов дополнительной профессиональной переподготовки и повышения квалификации по разным направлениям: от рабочих специальностей до управления бизнесом. Кроме этого, на курсах можно получить универсальные навыки, востребованные в разных сферах: деловой английский, бюджетная грамотность, мастерство ведения переговоров и др.