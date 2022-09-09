Проект «Содействие занятости» позволит 100 тыс. россиянам освоить новую профессию

Специалисты РАНХиГС провели исследование, касающееся востребованности профессий в российских регионах. Так, в Омской области самыми востребованными оказались курсы «1С: Предприятие», «Социальная работа», а также «Контрактная система в сфере государственных и муниципальных закупок». Об этом пишет nashgorod.ru.
Эксперты уже оценили важность проекта, поскольку он дает возможность приобрести новые, актуальные знания, а также освоить востребованную специальность. Это исключительно важно, когда речь идет о незащищенных слоях населения, таких как безработные, молодежь, люди предпенсионного возраста, а также молодые матери.
В последнее время добавилась еще одна категория, кому доступно бесплатное обучение. Это люди, находящиеся под риском увольнения в связи с введением режима неполного дня, простоя, временной приостановкой работ, отпусками без сохранения зарплаты.
Образовательный проект стартовал в 2021 году и, как запланировано, продлится до 2024 года. В нынешнем году в РАНХиГС новую специальность получат не менее 115 тыс. граждан. Всего в рамках госпроекта Президентская академия предлагает более тысячи бесплатных курсов дополнительной профессиональной переподготовки и повышения квалификации по разным направлениям: от рабочих специальностей до управления бизнесом. Кроме этого, на курсах можно получить универсальные навыки, востребованные в разных сферах: деловой английский, бюджетная грамотность, мастерство ведения переговоров и др.
Формат обучения как очный, так и дистанционный. Длительность обучения разная. Есть очень короткие программы, до недели, и есть программы, которые длятся до нескольких месяцев. Особенно важно то, что программы подготовки разработаны с учетом региональных потребностей, чтобы обучившиеся сразу смогли найти работу по месту жительства.
В проекте участвуют 12 институтов и 44 региональных филиала РАНХиГС, а также более 80 партнерских образовательных организаций.
Чтобы принять участие в проекте, нужно выбрать программу обучения и оставить заявку на сайте trud.ranepa.ru. Затем нужно подтвердить заявку на портале «Работа в России» и подать документы в центр занятости населения.