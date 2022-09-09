На ВЭФ дан старт трем новым производствам на Дальнем Востоке

Как сообщает vostokmedia.com, при подведении итогов форума заместителем председателя российского правительства – полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым было отмечено, что региону удается развиваться даже в условиях санкций. По его словам, в данный момент здесь на стадии реализации находятся 2729 инвестиционных проектов, включая 525 уже работающих. Экономика макрорегиона пополнилась на 2,7 триллиона «инвестиционных» рублей. Появилось свыше 100 тысяч новых рабочих мест. «Непосредственно в ходе форума состоялось подписание свыше 290 соглашений на общую сумму 3,27 триллиона рублей. Это тоже рекорд», - отметил полпред.
В нынешнем году участниками форума стало свыше семи тысяч человек, включая и освещающих его работу журналистов. Они представляли 68 стран и территорий. На форум приехало около 1700 представителей бизнеса из 700 компаний.
Наиболее многочисленные иностранные делегации прислали на форум Китай, Мьянма, Монголия, Индия, Армения, Республика Корея.
Участниками ВЭФ стали 15 высокопоставленных официальных лиц, представляющих иностранные государства, и 11 глав дипломатического корпуса.
Ключевое событие форума - пленарное заседание, включавшее выступление Владимира Путина. Он видит страны Азиатско-Тихоокеанского региона в качестве новых центров, в которых сосредоточен экономический и технологический рост и куда стягиваются кадры, капиталы, производства.
Внешнеполитическую повестку государства отражает и ключевая тема форума «На пути к многополярному миру». Четыре дня шло обсуждение с участием экспертов, политиков и бизнесменов последствий того, что смещается центр экономического развития и сил в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона, и каков в этом смысле потенциал РФ.
Основная программа включала в себя более 100 мероприятий с участием более 750 спикеров и модераторов.
На ВЭФ состоялось подписание 296 соглашений на общую сумму 3 триллиона 272 миллиарда рублей. Их темой стали инфраструктурные и транспортные проекты, разработка крупных месторождений, строительство, промышленность и сельское хозяйство.
Второй раз на ВЭФ организаторы форума провели специальную юношескую секцию «ВЭФ.Юниор». Особое место в программе форума было отдано «Молодежному ВЭФ», в ходе которого молодыми представителями бизнеса, учеными, специалистами и студентами обсуждались актуальные вопросы, связанные с развитием инструментов, которые могли бы поддержать молодежное предпринимательство и технологические разработки.
На площадке Росконгресс Клуба впервые открылся Международный центр совместных инициатив – ICJI, новый проект Фонда Росконгресс, ориентированный на развитие глобальных деловых отношений, кроме того, были организованы проведение различных выставок, гостиных губернаторов и других.
В качестве информационного партнера форума выступил холдинг 1MI.