На ВЭФ дан старт трем новым производствам на Дальнем Востоке

Как сообщает vostokmedia.com, при подведении итогов форума заместителем председателя российского правительства – полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым было отмечено, что региону удается развиваться даже в условиях санкций. По его словам, в данный момент здесь на стадии реализации находятся 2729 инвестиционных проектов, включая 525 уже работающих. Экономика макрорегиона пополнилась на 2,7 триллиона «инвестиционных» рублей. Появилось свыше 100 тысяч новых рабочих мест. «Непосредственно в ходе форума состоялось подписание свыше 290 соглашений на общую сумму 3,27 триллиона рублей. Это тоже рекорд», - отметил полпред.