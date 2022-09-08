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Жителей дома в центре Омска на месяц оставили без горячей воды

8 сентября 07:20
Фото: 1MI

Жители омского дома на целый месяц остались без горячей воды

По словам жителей, воду отключили еще 13 августа.

Сегодня, 8 сентября, в паблике «Голос Омска» появилась жалоба от жителей дома № 4а на улице Сажинской в Центральном округе. По словам жильцов, в доме нет горячей воды уже почти месяц — с 13 августа.

«И это уже не первый год продолжается. С конца лета и по октябрь», — говорится в посте.

Омичи утверждают, что управляющая компания и тепловики не принимают никаких мер. По словам жильцов, используется одна и та же отговорка — старые коммуникации и отсутствие средств на ремонт. Вопрос готовы решать только через суд.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Горячая вода#Отключение воды
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