Жителей дома в центре Омска на месяц оставили без горячей воды

Сегодня, 8 сентября, в паблике «Голос Омска» появилась жалоба от жителей дома № 4а на улице Сажинской в Центральном округе. По словам жильцов, в доме нет горячей воды уже почти месяц — с 13 августа.
«И это уже не первый год продолжается. С конца лета и по октябрь», — говорится в посте.
Омичи утверждают, что управляющая компания и тепловики не принимают никаких мер. По словам жильцов, используется одна и та же отговорка — старые коммуникации и отсутствие средств на ремонт. Вопрос готовы решать только через суд.