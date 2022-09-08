В аквариум омского «Наутилуса» поселят осетра и форель

Партия «Единая Россия» на федеральном уровне в рамках «Народной программы» и федерального проекта «Чистая страна» выступает за сохранение животного мира. Единороссы предлагают комплекс мер, который позволит уже в ближайшие пять лет улучшить экологическую ситуацию в стране и вовлечь граждан в сохранение окружающей среды.



