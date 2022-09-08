В аквариум омского «Наутилуса» поселят осетра и форель

В Доме детского творчества появился новый фильтр для очистки воды в акванариуме «Наутилус». Благодаря этому туда запустят 10 особей рыб, прихотливых к воде, — в том числе осетра и форель.
Омский акванариум «Наутилус» — уникальная выставка подводного мира, где находится самый большой аквариум в регионе — объемом 13 000 м³. Его даже внесли в книгу рекордов Омской области. Пять лет назад по гранту областного правительства аквариум реконструировали, заменили оборудование и запустили туда новых рыб.
Однако за это время оборудование, очищающее воду, устарело, поэтому Дом детского творчества за собственный счет купил новый мощный фильтр.
«Фильтр обеспечивает высокую степень очистки большого объема воды от металлической взвеси, остатков пищи рыб, мути. Установка фильтра позволит содержать в аквариуме породы рыб требовательных к чистоте воды, таких как форель, а также увеличить количество и разнообразие представителей озер и рек Омской области, представленных в акванариуме», — рассказала директор Дома детского творчества Октябрьского административного округа Юлия Плоцкая.
Посетители выставки уже в ожидании новых обитателей аквариума. К примеру, омичка Анастасия Петрова часто ходит сюда вместе с сыном Кириллом,
«Каждый год в акванариуме большие изменения, появляются новые рыбы, черепахи. Нам очень нравится здесь бывать, коллектив „Наутилуса“ каждый раз удивляет новинками», — поделилась женщина.
Партия «Единая Россия» на федеральном уровне в рамках «Народной программы» и федерального проекта «Чистая страна» выступает за сохранение животного мира. Единороссы предлагают комплекс мер, который позволит уже в ближайшие пять лет улучшить экологическую ситуацию в стране и вовлечь граждан в сохранение окружающей среды.