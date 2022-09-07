Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Санкт-Петербурга выразили недовольство транспортной реформой

7 сентября 14:59
Фото: 1MI
Журналисты канала «Россия» инициировали социологический опрос среди пользователей соцсетей и сайта телеканала, в котором приняли участие около двух тысяч жителей Города на Неве. Целью исследования было узнать, как петербуржцы оценивают работу городского транспорта.

В результате выяснилось, что только четверть жителей Санкт-Петербурга не имеют претензий к работе наземного общественного транспорта. Об этом пишет Pravda.Ru.

В числе наиболее частых претензий горожане назвали долгое ожидание автобусов (37%), изменение привычных маршрутов (около 25%), а также неудобную систему оплаты (14%). В итоге общее число недовольных составило 75% населения Северной столицы.

Ранее власти Санкт-Петербурга пообещали увеличить комфорт социальных автобусов с помощью транспортной реформы, однако в итоге переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) принес лишь массовые проблемы. Время ожидания общественного транспорта существенно увеличилось из-за сбоев в расписании, нехватки автобусов и отказа от маршруток. Также были изменены старые маршруты, в связи с чем людям теперь приходится делать пересадки.

И наконец, большое раздражение у пассажиров вызывает необходимость оплаты проезда только посредством проездных билетов и банковских карт. Это привело к тому, что граждане предпочитают не платить за проезд, чтобы в час пик не передавать в чужие руки свою кредитку.

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10