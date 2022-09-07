Жители Санкт-Петербурга выразили недовольство транспортной реформой

В результате выяснилось, что только четверть жителей Санкт-Петербурга не имеют претензий к работе наземного общественного транспорта. Об этом пишет Pravda.Ru.
В числе наиболее частых претензий горожане назвали долгое ожидание автобусов (37%), изменение привычных маршрутов (около 25%), а также неудобную систему оплаты (14%). В итоге общее число недовольных составило 75% населения Северной столицы.
Ранее власти Санкт-Петербурга пообещали увеличить комфорт социальных автобусов с помощью транспортной реформы, однако в итоге переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) принес лишь массовые проблемы. Время ожидания общественного транспорта существенно увеличилось из-за сбоев в расписании, нехватки автобусов и отказа от маршруток. Также были изменены старые маршруты, в связи с чем людям теперь приходится делать пересадки.
И наконец, большое раздражение у пассажиров вызывает необходимость оплаты проезда только посредством проездных билетов и банковских карт. Это привело к тому, что граждане предпочитают не платить за проезд, чтобы в час пик не передавать в чужие руки свою кредитку.