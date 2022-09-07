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В Омске при поддержке «Единой России» открылся филиал художественной школы

7 сентября 11:53
Фото: Единая Россия
Филиал детской школы искусств № 3 им. Е. В. Гурова начал работу по адресу ул. Петра Осминина, 9.

В Чкаловском поселке к новому учебному году появилось новое отделение ДШИ № 3. В рамках нацпроекта «Культура» и федерального проекта «Культура малой Родины» в здании отремонтировали учебные классы, закупили мебель, мольберты, планшеты, а также компьютер, интерактивную панель и проектор.

В новом филиале творчеством смогут заниматься 180 детей, рассказал директор учреждения Сергей Горчаков.

«У нас запущены предпрофессиональные программы, где идёт отбор и программа для всех желающих. Подготовительная программа, где можно попробовать свои силы, раскрыть таланты и уже на данный момент к нам на предпрофессиональные программы поступило почти 60 человек. И более 70 человек — это подготовительные. Также мы планируем набрать художественные классы, как раз запустить класс текстиля. Сегодня актуально сохранять наши народные традиции, наши истоки, корни. Заниматься патриотическим воспитанием и сохранять культуру. Это сегодня „код безопасности“ нашей страны. Там будут станки, на которых дети будут ткать, дети будут заниматься вышивкой, прикладными работами».
Фото: Единая Россия

По словам главы комитета по социальным вопросам Омского горсовета Светланы Студеникиной, жители Чкаловского поселка давно ждали новую школу.

«Дети будут заниматься здесь большим интересом. Направлений здесь будет много: живопись, графика и керамика и гончарное дело, текстиль. Сделано уже много: помещение было в плачевном состоянии, его отремонтировали. Депутаты, особенно в рамках работы социального комитета, не остаётся в стороне, и перераспределяют средства таким образом, чтобы всё, что касается детей, их развития, образования, финансировалось дополнительно, как и произошло с этим филиалом этой художественной школы», — рассказала Светлана Студеникина.

На ремонт и оснащение филиала художественной школы потратили 3.3 млн рублей из бюджетов разных уровней.

Отметим, что на федеральном уровне партия «Единая Россия» в рамках «Народной программы» поддерживает развитие художественных школ.

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