В Омске при поддержке «Единой России» открылся филиал художественной школы

В Чкаловском поселке к новому учебному году появилось новое отделение ДШИ № 3. В рамках нацпроекта «Культура» и федерального проекта «Культура малой Родины» в здании отремонтировали учебные классы, закупили мебель, мольберты, планшеты, а также компьютер, интерактивную панель и проектор.



В новом филиале творчеством смогут заниматься 180 детей, рассказал директор учреждения Сергей Горчаков.