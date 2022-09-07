В Омске при поддержке «Единой России» открылся филиал художественной школы

В Чкаловском поселке к новому учебному году появилось новое отделение ДШИ № 3. В рамках нацпроекта «Культура» и федерального проекта «Культура малой Родины» в здании отремонтировали учебные классы, закупили мебель, мольберты, планшеты, а также компьютер, интерактивную панель и проектор.
В новом филиале творчеством смогут заниматься 180 детей, рассказал директор учреждения Сергей Горчаков.
«У нас запущены предпрофессиональные программы, где идёт отбор и программа для всех желающих. Подготовительная программа, где можно попробовать свои силы, раскрыть таланты и уже на данный момент к нам на предпрофессиональные программы поступило почти 60 человек. И более 70 человек — это подготовительные. Также мы планируем набрать художественные классы, как раз запустить класс текстиля. Сегодня актуально сохранять наши народные традиции, наши истоки, корни. Заниматься патриотическим воспитанием и сохранять культуру. Это сегодня „код безопасности“ нашей страны. Там будут станки, на которых дети будут ткать, дети будут заниматься вышивкой, прикладными работами».
По словам главы комитета по социальным вопросам Омского горсовета Светланы Студеникиной, жители Чкаловского поселка давно ждали новую школу.
«Дети будут заниматься здесь большим интересом. Направлений здесь будет много: живопись, графика и керамика и гончарное дело, текстиль. Сделано уже много: помещение было в плачевном состоянии, его отремонтировали. Депутаты, особенно в рамках работы социального комитета, не остаётся в стороне, и перераспределяют средства таким образом, чтобы всё, что касается детей, их развития, образования, финансировалось дополнительно, как и произошло с этим филиалом этой художественной школы», — рассказала Светлана Студеникина.
На ремонт и оснащение филиала художественной школы потратили 3.3 млн рублей из бюджетов разных уровней.
Отметим, что на федеральном уровне партия «Единая Россия» в рамках «Народной программы» поддерживает развитие художественных школ.