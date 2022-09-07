«Они ждут, когда мы сдохнем»: омские кинопрокатчики рассказали о положении дел

На данный момент все кинотеатры Омска продолжают свою работу. Судя по открытой статистике «Фонда кино», дела даже не думают налаживаться. Если сравнивать данные за последнюю неделю (29 августа – 4 сентября) с аналогичным периодом прошлого года (30 августа – 5 сентября), выясняется, что выручка кинотеатров уменьшилась в три с половиной раза (с семи миллионов до двух), зрителей стало меньше в три с половиной раза (10 900 против 38 200), а число сеансов уменьшилось вдвое. Получается, что кинопрокатчики всё ещё предпринимают определённые усилия, но отдачи получают почти в два раза меньше, чем год назад.