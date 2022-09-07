«Они ждут, когда мы сдохнем»: омские кинопрокатчики рассказали о положении дел

Осень – традиционное время оживления во многих отраслях экономики. Не должна стать исключением и киноиндустрия, которая в последние годы переживает в нашей стране непростые времена. Сначала удар по системе кинопроката нанесла пандемия коронавируса, а этой весной ей на смену пришли санкции, из-за которых прокатчики потеряли большую и лучшую часть своего репертуара. Город55 уже писал о том, что над рядом омских кинотеатров нависла угроза закрытия. Надежды оставались только на поддержку власти, и кое-что действительно было сделано: для кинотеатров вдвое уменьшили налог на имущество за 2022 год.
Дела сезонные
На данный момент все кинотеатры Омска продолжают свою работу. Судя по открытой статистике «Фонда кино», дела даже не думают налаживаться. Если сравнивать данные за последнюю неделю (29 августа – 4 сентября) с аналогичным периодом прошлого года (30 августа – 5 сентября), выясняется, что выручка кинотеатров уменьшилась в три с половиной раза (с семи миллионов до двух), зрителей стало меньше в три с половиной раза (10 900 против 38 200), а число сеансов уменьшилось вдвое. Получается, что кинопрокатчики всё ещё предпринимают определённые усилия, но отдачи получают почти в два раза меньше, чем год назад.
Свои надежды на некоторое улучшение ситуации представители омского кинобизнеса связывают в том числе с сезонным фактором.
«Надеемся, что придёт похолодание, - рассказал Дмитрий Савельев, директор кинотеатра «Слава». – Это наша погода, она вернёт к нам зрителя».
Впрочем, в сентябре на кинорынке, как правило, продолжается спад: люди стараются заново привыкнуть к учёбе и работе, и только в октябре они втягиваются в осеннюю жизнь и оказываются готовы к походам в кино. А вот сотрудница отдела рекламы КДЦ «Галактика» Елена Макарова полагает, что раньше декабря ожидать улучшений не стоит. Сейчас её кинотеатр выживает только благодаря школьникам и молодёжи, которая ходит на сеансы по «Пушкинской карте», а под Новый год в прокате могут появиться перспективные отечественные фильмы. Тогда и выживать станет легче.
Что показывают
Проблема репертуара, по-видимому, должна считаться краеугольной. Российский кинематограф поставляет качественный материал не слишком регулярно: например, директор «Славы» назвал только один «неплохой подростковый фильм», который находится в прокате сейчас, и одну историческую картину, которую начнут показывать в следующем месяце. Без голливудских блокбастеров получить нормальную кассу намного сложнее – и это серьёзная проблема.
Этим летом начались разговоры о «параллельном импорте». Применительно к кинобизнесу это означает, что западные картины попадают в российский прокат против воли правообладателя. «О таком пока речь не идёт, - ответила на прямой вопрос о «параллельном импорте» Елена Макарова. - Это ведь должно быть отрегулировано на уровне закона. Если власти решат это сделать…».
Похоже, именно эту историю имеет в виду Борис Собко, консультант киноцентра «Вавилон».
«По моему мнению, только импортозамещение может показать ту точку, когда мы оттолкнёмся и пойдём вверх, - рассказал он. - Если государство пожелает, чтобы кинотеатры работали и имели доход, ему нужно просто принять волевое решение по импортозамещению. Есть мировой продукт, общепризнанный, и он должен быть на наших киноэкранах. Названия могут быть разные, но в целом страна сейчас этим живёт, работает. Наши друзья, коллеги, товарищи вдруг перестали таковыми быть? Ладно, мы признаём и уважаем их решение, но дальше будем жить сами».
Надо заметить, что в расписании омских кинотеатров уже сейчас можно увидеть картины «Мир Юрского периода», «Миньоны. Грювитация», «Топ Ган Маверик», «Добыча», «Удача». Тонкость здесь в том, что формально показы идут в рамках разного рода киноклубов, которые арендуют у кинотеатра отдельные залы. На сайте «Маяковского» упоминается и такая услуга, как «предсеансовое обслуживание»: зритель покупает билет на отечественный фильм, но сначала ему показывают фильм зарубежный, который позиционируется как бесплатный бонус.
Без уловок такого рода сейчас можно показывать только фильмы независимых голливудских киностудий, которые, как правило, не становятся очень кассовыми.
«Что-то показывают, но это совсем крохи, - констатирует Константин Красков, замдиректора кинотеатра «Маяковский». - Это не голливудский прокат, на них кассу не сделаешь. Например, «Три тысячи лет желаний» на старте в США собрали два миллиона долларов. Сравните со 160 миллионами, которые собирают блокбастеры, и поймёте масштаб картины».
«Фишки ассортимента»
Некоторые киноделы пытаются заполнить прорехи с помощью экспериментов. Скажем, в «Славе» всегда показывали театральные спектакли – а этим летом начали «крутить» сериалы.
«Это был пробный проект, - уточнил Дмитрий Савельев. - Мы посмотрели на эту специфику, появилась необходимость корректировки сотрудничества с правообладателем. Сейчас идут обсуждения. Если сможем договориться – будем продолжать».
Представители других кинотеатров считают, что сериал – слишком неформатный продукт для большого экрана.
«Мы рассматривали этот вариант, - призналась Елена Макарова, - но сериалы не дадут выручки, нужной, чтобы кинотеатр выжил. К тому же есть ещё одна проблема - как показывать. Даже если это восьмисерийный мини-сериал – мы ведь не посадим людей в зал на восемь часов, чтобы они смотрели без остановки. Пришлось бы продавать билеты на день или, скажем, на две серии утром, две днём. Кто будет смотреть в таком режиме?»
В «Вавилоне» тоже немного экспериментировали, показывая спортивные трансляции, концерты, спектакли. Но дальше пробных сеансов дело не пошло.
«Это фишки для ассортимента, - констатировал Борис Собко. - Должен быть основной продукт для заработка, и это нечто иное. К тому же никто не будет каждый день или через день ходить в кинотеатр, чтобы смотреть сериалы. Эксперименты, безусловно, возможны, но в своё время «Параграф-78» с Гошей Куценко провалился в прокате, и уже тогда обсуждались первые признаки того, что многосерийность «не заходит».
«Мы их вообще не интересуем»
Киносфера ещё с пандемийных времён ждёт помощи от государства – и пока, по словам кинопрокатчиков, не дождалась почти ничего конкретного.
«Разговоры о господдержке давние, долгие, неоднозначные, - охарактеризовал ситуацию Борис Собко. - Пока всё остаётся на уровне разговоров, слухов, неких редких выступлений».
Константин Красков был куда более категоричен:
«Нас все бросили, ждут, когда мы сдохнем. Вот когда кинотеатры закроются, тогда начнут думать. Сейчас мы их вообще не интересуем».
Елена Макарова в разговоре с «Городом55» осторожно отметила, что раньше следующего года ничего ждать не приходится: ведь любая господдержка должна быть зафиксирована в бюджете. Правда, одна протекционная мера всё-таки была одобрена: для кинотеатров вдвое уменьшили налог на имущество за 2022 год. Судя по комментариям омских кинопрокатчиков, это помогло не всем.
«У каждого эффект индивидуален, кому-то помогло, кому-то нет, - объяснил представитель «Вавилона». - Это хорошая, но примитивная мера. А глобальные меры, связанные непосредственно с кинодеятельностью, пока не принимаются».
По словам директора «Славы», стало хуже, чем было: налог сначала повысили до предпандемийного уровня и только потом уменьшили вдвое. В итоге кинотеатры платят больше, чем в постпандемийный период.
Что дальше?
В новостях то и дело появляются сообщения о возможном закрытии существенной части кинотеатров. Омичи пока держатся, но положение явно непростое.
«Я не думаю, что дело дойдёт до закрытия, - поделилась с нами Елена Макарова. - Сложное состояние тянется с начала марта. Сколько раз уже писали о том, что всё на грани, вот-вот закроются один-другой-третий-десятый. В любом случае все живут, находят средства. Но работаем мы, конечно, в ноль и в минус».
У «Вавилона», по словам Собко, положение «сложное, непростое, но о закрытии речь не идёт». А вот Константин Красков снова оказался главным пессимистом.
«Ни один кинотеатр сейчас не выживает, - сказал он. - Вполне вероятно, что все кинотеатры закроются. Такой вариант очень не исключен».
«Наши кинотеатры работают в полном объемы, специалисты работают над расписанием и репертуаром», - уточнил Дмитрий Савельев.
Время для подведения промежуточных итогов наступит, по-видимому, в районе Нового года.