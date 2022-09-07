Омские ученые начали создавать новые сорта злаков в условиях санкций

Первый омский сорт яровой твердой пшеницы («Гордеиформе 10») был районирован в 1929 году и долго оставался основным сортом в регионе. В 1954 году был создан сорт «Черноколоска 1». В 1978 году в СибНИИСХозе была организована лаборатория селекции твёрдой пшеницы, и работа стала ещё более интенсивной. Был создан сорт «Алмаз», в 1991 году был районирован сорт «Омский рубин». Позже появились сорта «Ангел» (1997), «Омская янтарная» (1999), «Омский корунд» (2003), «Жемчужина Сибири» (2006), «Омский кристалл», «Омская степная» (2012), «Омский изумруд» (2014), «Омский циркон», «Омская бирюза», «Оазис» (2017). Районированные в Прииртышье сорта твердой пшеницы уже зарекомендовали себя как культуры, отличающиеся высоким потенциалом продуктивности и качеством зерна. В 2020-2021 годах были созданы сорта «Омский коралл» и «Омский лазурит», для которых характерны высокая и стабильная продуктивность, устойчивость к болезням растений, качество зерна и отличные макаронные свойства.