Омские ученые начали создавать новые сорта злаков в условиях санкций

Объём российского рынка семян в 2021 году составил 500 млрд рублей. Более 40% всей этой продукции — семена иностранной селекции. Наименее благополучная ситуация с гибридными культурами (в ряде случаев почти все семена иностранные), почти на половину импортные овощи, на четверть – овёс, горох и ячмень. Лучше всего обстоит дело с пшеницей, просо, льном и гречихой: семена этих культур в России только отечественные.
Существующие проблемы в данной сфере во многом связаны с тем, что селекцию в России почти не финансировали в 1990-е годы. Существует серьёзный дефицит квалифицированных кадров — агрономов, селекционеров, биотехнологов.
- Нам не хватает семенных институтов, - рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев. - Нужны заводы замкнутого цикла, от разработки научной задачи до её решения и внедрения. К сожалению, у нас иногда связь науки и бизнеса обрывается на определенном этапе, и монетизация научной мысли оставляет желать лучшего.
Пшеница — одна из немногих культур, производство которой почти полностью независимо от импортных семян. Большая заслуга здесь принадлежит омским ученым, которые занимаются созданием новых сортов твёрдой пшеницы с 20-х годов прошлого века.
- Твердая пшеница – особенно перспективное направление, - рассказал нам Михаил Григорьевич Евдокимов, главный научный сотрудник лаборатории селекции яровой твердой пшеницы Омского аграрного научного центра, доктор сельскохозяйственных наук, - так как она является основным сырьем для производства муки высшего сорта специального помола, предназначенной для производства макаронных изделий высшего качества. Благодаря высокой стекловидности зерна, высокому содержанию белка и клейковины твердая пшеница обеспечивает хорошие технологические свойства и питательную ценность макаронных изделий. Потребность макаронной промышленности в такой муке особенно высока сейчас, в условиях международных санкций, а значит, велика и потребность в отечественных сортах.
Первый омский сорт яровой твердой пшеницы («Гордеиформе 10») был районирован в 1929 году и долго оставался основным сортом в регионе. В 1954 году был создан сорт «Черноколоска 1». В 1978 году в СибНИИСХозе была организована лаборатория селекции твёрдой пшеницы, и работа стала ещё более интенсивной. Был создан сорт «Алмаз», в 1991 году был районирован сорт «Омский рубин». Позже появились сорта «Ангел» (1997), «Омская янтарная» (1999), «Омский корунд» (2003), «Жемчужина Сибири» (2006), «Омский кристалл», «Омская степная» (2012), «Омский изумруд» (2014), «Омский циркон», «Омская бирюза», «Оазис» (2017). Районированные в Прииртышье сорта твердой пшеницы уже зарекомендовали себя как культуры, отличающиеся высоким потенциалом продуктивности и качеством зерна. В 2020-2021 годах были созданы сорта «Омский коралл» и «Омский лазурит», для которых характерны высокая и стабильная продуктивность, устойчивость к болезням растений, качество зерна и отличные макаронные свойства.
По итогам изучения большого и разнообразного набора сортов на различных фонах специалисты разработали и дополнили теоретические основы селекции яровой твердой пшеницы в Западной Сибири, предложили модели сортов разных групп спелости. Был проработан богатый исходный материал, выделены источники и доноры по ряду признаков, обоснованы подходы подбора пар для гибридизации и предложена стратегия отбора генотипов в гибридных популяциях.
Сейчас ученые Омского аграрного научного центра направляют на государственное испытание новую линию твердой пшеницы для макаронных изделий. Она способна полностью заменить импортные аналоги. Это первая линия твердой пшеницы, отвечающая как российским, так и международным требованиям. Она обладает не только высоким индексом глютена и высоким содержанием белка, но и отличными показателями цвета, что особенно важно для производства макаронных изделий. Макароны из такой пшеницы получаются упругими, прекрасно держат форму, могут долго храниться, не теряя вкусовых и питательных свойств.
Новая линия весьма устойчива к засухе и вредителям. Пшеница обладает высоким иммунитетом и не требует обработки химикатами.
Твёрдая пшеница не является единственным направлением в селекции. Омские специалисты создают новые сорта яровой мягкой пшеницы, озимой пшеницы (её, помимо высокой урожайности и устойчивости к заболеваниям, отличает зимостойкость), ярового ячменя, устойчивого к полеганию, ярового овса (это сорта зерноукосного направления, с повышенной урожайностью зерна и зеленой массы).
Кроме того, в Омске созданы новые сорта гороха (высокоурожайные, устойчивые к засухе и заболеваниям), сои (высокоурожайные, технологичные, с повышенным качеством зерна), люцерны изменчивой (сорта, характеризующиеся высокой семенной и кормовой продуктивностью), костреца безостого (сорта с высокой семенной и кормовой продуктивностью, с быстрым отрастанием после укоса). На счету омских специалистов высокоурожайные сорта картофеля.
Безусловно, у российской селекции большое будущее, но для реализации существующих перспектив многое предстоит сделать. В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации сказано, что страна должна обеспечивать себя семенами на 75%. Сейчас этот показатель составляет меньше половины. Для решения проблемы была утверждена Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства, рассчитанная до 2030 года. Объём бюджетных средств на селекцию только в этом году превысит 8 млрд рублей.
- Конечно, нужно проектное финансирование, - отметил вице-президент ТПП Максим Фатеев. - С конкретными целями, задачами, участием госкапитала, участием частного капитала, акционерного и так далее капитала, чтобы от рядового гражданина РФ до крупного бизнесмена было понятно – вложить деньги сюда выгодно.
Полностью успешной селекция становится, когда превращается в рентабельный бизнес. Но для этого на первом этапе нужно помочь семеноводам — стимулировать фермеров покупать российские семена. До половины средств из федеральной программы будет потрачено именно на это. В программу уже включили зерновые культуры, картофель, кукурузу, масличные культуры, виноград, а в 2023 году добавят овощи. Это должно стать мощным стимулом для развития российской селекции.