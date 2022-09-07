Меню «Аэрофлота» дополнят продуктами из Приморья в целях поддержки региона

Глава КРДВ Николай Запрягаев уточнил, что в 2019 году корпорация зарегистрировала товарный знак «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток». На сегодняшний день треть дальневосточных предприятий используют его, чтобы продвинуть на рынке свои товары и услуги.