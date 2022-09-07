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Меню «Аэрофлота» дополнят продуктами из Приморья в целях поддержки региона

7 сентября 10:42
Фото: aeroflot.ru
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и авиакомпания «Аэрофлот» договорились сотрудничать в целях повышения инвестпривлекательности ДВ, а также увеличения турпотока в эти регионы.

В рамках совместного проекта авиакомпания ввела в бортовое меню продукты, которые производят резиденты ТОР и свободного порта Владивосток. Речь идет о трех позициях: березовый сок, курица и дикая белая рыба, сообщают vostokmedia.com.

Эти продукты могут заказывать пассажиры авиарейсов, следующих по маршруту Москва — Владивосток и Санкт-Петербург — Владивосток и обратно.

Как отметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, данный проект важен в плане формирования восприятия Дальневосточного региона и продвижения на рынок продукции резидентов ТОР и свободного порта.

Глава КРДВ Николай Запрягаев уточнил, что в 2019 году корпорация зарегистрировала товарный знак «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток». На сегодняшний день треть дальневосточных предприятий используют его, чтобы продвинуть на рынке свои товары и услуги.

Руководитель «Аэрофлота» Сергей Александровский высказал мнение, что на знак КРДВ обратят внимание пассажиры, которые живут за пределами Дальнего Востока.

Известно, что поставкой курицы будет заниматься предприятие «Агроптица», производство которого находится в городе Артеме. Благодаря инвестициям фабрику оборудовали современной техникой для переработки птицы, что существенно увеличило производственные объемы.

Поставщиком белой рыбы на пассажирские лайнеры «Аэрофлота» стал завод «Русский минтай». Это одно из самых крупных приморских предприятий по рыбопереработке. Производство запустили в 2020 году в рамках реализации I этапа госпрограммы инвестквот.

Выпуском березового сока для пассажиров рейсов занимается компания «Дальпищепром», которая находится в городе Спасске-Дальнем. Модернизация завода была осуществлена за счет господдержки. На предприятии производят напитки, консервы из овощей, супы, закуски, нектары, джемы и варенья.

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