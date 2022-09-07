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Латвийские власти заявили о намерении ограничить продление ранее выданных виз

7 сентября 14:53
Фото: piqsels.com
Около двух тысяч россиян, получивших вид на жительство (ВНЖ) в Латвии через инвестиции, могут их потерять. В правительстве Латвии рассматривается предложение об отказе в продлении виз жителям РФ.

На сегодняшний день действующие ВНЖ есть примерно у 9189 граждан России, причем 1820 из них были выданы в рамках инвестпрограммы страны. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на сообщение российской дипмиссии в Риге.

Уточняется, что в дальнейшем получение ВНЖ или его продление планируется осуществлять в исключительных случаях, таких как браки между гражданами Латвии и других государств. Так что в зоне риска оказались именно россияне, получившие ВНЖ за инвестиции.

Одновременно с этим в российском посольстве предположили, что к гражданам РФ, получившим вид на жительство, могут быть предъявлены иные требования, обусловленные страной их происхождения.

Какие-либо ответные ограничения в отношении жителей Латвии российские власти вводить не планируют.

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