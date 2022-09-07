Бурков рассказал, по каким принципам формируется его команда

В прямом эфире программы «Диалог с губернатором» Александр Бурков ответил на вопросы педагога из Таврического района, которая спросила, может ли она попасть в команду губернатора.
«Команда губернатора — это не только члены правительства, министры, главы муниципальных образований, депутаты. Это могут быть в том числе общественные деятели, промышленники. Это все те, кого объединяет единая цель и доверие. Если мы ставим для себя единую цель — улучшение жизни в нашей области — мы работаем в одной команде. Тот педагог, который сегодня выполняет свою работу на высшем уровне — уже член команды»
Глава региона также отметил, что в первую очередь важны профессионализм, доверие и умение слышать людей.
«Он может чего-то не знать, не до конца понимать, но нужно слушать людей», — сказал Бурков.
Также Бурков заявил, кампания в горсовет показала: изменилось отношение населения к депутатам, благодаря обратной связи реальным делам на территории