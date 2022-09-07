Брусника получила разрешение на строительство «Кварталов Драверта»

Освоение участка компания начнёт со строительства четырёх 17-этажных башен с подземным паркингом, зоной ритейла и зелёными дворами, закрытыми от машин. По проекту они расположены между улицами Крупской и Шаронова. Суммарно в них будет 570 квартир.
Дома первой очереди отличаются деликатной, органично вписанной в контекст архитектурой: фасады покрыты светлой штукатуркой, а регулярная сетка окон дополнена ритмично расположенными стеклянными балконами. Помимо классических студий, одно-, двух- и трёхкомнатных квартир, здесь спроектированы особенные: с панорамными окнами и террасами на первых и последних этажах. В некоторых планировках высота потолков достигает 4,75 метров, что позволяет организовать антресоль и оборудовать на ней игровую зону или рабочий кабинет.
Двор у четырёх зданий общий: здесь расположены детские и спортивные площадки, а также места тихого отдыха. Продумывая концепцию благоустройства, мы вдохновлялись техникой лоскутного шитья. Придомовая территория напоминает узор, составленный из разнообразных блоков и полос. Кустарники и многолетники здесь высажены так, чтобы подчеркнуть его геометричность. Под башнями — паркинг с кладовыми, велосипедными и колясочными.
Брусника уже обустроила строительную площадку и планирует приступить к разработке котлована в ближайшую неделю. Возведение первой очереди компания намерена завершить к 2025 году.