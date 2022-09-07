Брусника получила разрешение на строительство «Кварталов Драверта»

Двор у четырёх зданий общий: здесь расположены детские и спортивные площадки, а также места тихого отдыха. Продумывая концепцию благоустройства, мы вдохновлялись техникой лоскутного шитья. Придомовая территория напоминает узор, составленный из разнообразных блоков и полос. Кустарники и многолетники здесь высажены так, чтобы подчеркнуть его геометричность. Под башнями — паркинг с кладовыми, велосипедными и колясочными.