В пригороде Омска запустили газопровод по президентской программе

Жителей Лузино бесплатно подключат к природному газу по программе догазификации в Омской области. На торжественном мероприятии сегодня зажгли газ в газовой горелке.
С запуском жителей поздравили заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета ВПП «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Омской области Александр Бурков, генеральный директор компаний «Газпром межрегионгаз» и «Газпром газификация» Сергей Густов.
«Встает вопрос, — на какие средства дальше газифицировать свой дом и делать проведение по участку? Со своей стороны, правительство области сегодня утвердило 13 категорий льготников, которым мы компенсируем часть затрат на внутридомовое газоснабжение. Главное, что сегодня туда включены все пенсионеры по старости, ветераны войны, многодетные семьи, семьи, которые имеют инвалидов, - это те люди, которым мы готовы помочь и компенсировать часть затрат», - сказал Александр Бурков.