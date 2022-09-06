2 сентября исполнилось 77 со дня окончания Второй мировой войны, а отголоски того страшного времени, унесшего миллионы жизней, слышны до сих пор.
В лесу возле деревни Сухое Горьковского района местные жители нашли ручную осколочную гранату «Миллса».
В пресс-службе областного Управления Росгвардии сообщили, что находку обезвредили с соблюдением всех правил безопасности. Каким образом британский снаряд оказался там, где его обнаружили, остается только догадываться.
Несмотря на то, что на территории Омской области боев не было, такие находки здесь не редкость. Напомним, в середине лета грибники также наткнулись на старый снаряд, лежавший в лесу в районе поселка Иртышский под Омском.
Еще один ржавый боеприпас обнаружили возле поселка Армейский в мае. А в прошлом году опасную находку сделали на берегу Иртыша в Усть-Ишимском районе на самом севере региона.