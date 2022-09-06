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В Омске на Левобережье появится дом с большими квартирами

6 сентября 04:37
Фото: 1MI

Застройщик дома на Волгоградской в Омске получил разрешение на строительство

Здание переменной этажности появится на улице Волгоградской.

Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на строительство многоэтажки в Кировском округе. Новый дом появится в микрорайоне «Зеленая река». Работы будут проводиться на земельном участке на улице Волгоградская.

Возведением дома займется ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Омск». В документе сказано, что новый дом будет иметь переменную этажность от 7 до 10 этажей. Общая площадь объекта составит 23 046.2 квадратных метров, а жилых помещений — 14 077.4 квадратных метров.

Примечательно, что в доме будет 222 квартиры. Из них 72 однокомнатные, 85 – двухкомнатные, 62 – трехкомнатные и 3 – четырех комнатные.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Строительство#Касается каждого
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