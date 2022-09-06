Татьяна Минеева приняла участие в ВЭФ-2022

По мнению Минеевой, наибольшая проблема связана с необходимостью переориентации бизнеса в связи с изменениями или прекращением старых поставок материалов, сырья и компонентов, а также уменьшением объемов экспорта. Эксперт заявила, что нужно сделать простыми правила ввоза и таможенного оформления по параллельному импорту. Еще одна проблема — повышение расходов и снижение потребления. Тут необходима поддержка государства. О такой возможности не знают 42% опрошенных представителей бизнеса. Для информирования предпринимателей нужно использовать разные инструменты. Третий проблемный вопрос — обеспечение отраслей кадрами и поиск способов оказания помощи молодежного предпринимательства с учетом санкций. Например, молодежь можно освободить от фиксированных выплат на ИП или использовать механизм их кешбэка.