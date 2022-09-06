Татьяна Минеева приняла участие в ВЭФ-2022

По информации 56orb.ru, Минеева считает, чтоVII ВЭФ способствует развитию предпринимательства в России и наладит партнерство с другими государствами.
В процессе работы ВЭФ московский омбудсмен на площадках форума обсудила успешные практики экономик регионов, тенденции изменений в кадровой политике, решения задач по импортозамещению, уменьшение прессинга на бизнес-сообщество со стороны правоохранителей и контролирующих органов. Помимо этого, был затронут запрос бизнеса на укрепление позиций защиты в проекте поправок УПК на тему уголовного преследования предпринимателей.
По словам Татьяны Минеевой, в проекте поправок УПК, предоставленном Минюстом РФ, существует еще ряд деталей, требующих уточнений. Например, нужно, чтобы работали ограничения на заключение предпринимателей под стражу. Для данной категории обвиняемых обязательно должны предлагаться залог или запрет определенных действий.
Помимо этого, московский бизнес-омбудсмен затронула ряд главных проблем бизнеса и предложила пути их решения.
По мнению Минеевой, наибольшая проблема связана с необходимостью переориентации бизнеса в связи с изменениями или прекращением старых поставок материалов, сырья и компонентов, а также уменьшением объемов экспорта. Эксперт заявила, что нужно сделать простыми правила ввоза и таможенного оформления по параллельному импорту. Еще одна проблема — повышение расходов и снижение потребления. Тут необходима поддержка государства. О такой возможности не знают 42% опрошенных представителей бизнеса. Для информирования предпринимателей нужно использовать разные инструменты. Третий проблемный вопрос — обеспечение отраслей кадрами и поиск способов оказания помощи молодежного предпринимательства с учетом санкций. Например, молодежь можно освободить от фиксированных выплат на ИП или использовать механизм их кешбэка.
Минеева уверена, что итогом командной работы на площадках ВЭФ станут рациональные решения по улучшению законодательства, стимулирующие развитие бизнеса и привлечение инвестиций. Возможно, возникнут перспективные идеи по развитию здоровой конкуренции в связи с послаблениями, которые дает государство бизнесу. Московский бизнес-омбудсмен готова поддержать инвесторов и кейсы взаимодействия государства с бизнесом на Дальнем Востоке Они могут стать отличным примером для других регионов страны.