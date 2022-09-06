Сбер: Использование софта российских разработчиков усилит кибербезопасность в РФ

Такое заявление прозвучало на сессии «Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта» в рамках ВЭФ-2022.
Кузнецов также заявил о попытках внешних противников вывести инфраструктуру нашей страны из строя, передает информационное агентство NewsNN.ru. Только в течение последних трех месяцев на сервисы Сбера было совершено примерно 450 DDoS-атак. Еще триста пятьдесят атак отразили его дочерние организации. Для сравнения: такое количество сопоставимо с числом атак на Сбер за последнее пятилетие. Преимущественно речь идет о фишинге, сетевых атаках и деятельности телефонных мошенников. Благодаря современным технологиям организации удается успешно противостоять таким действиям. Например, наличие библиотеки голосов злоумышленников позволяет бороться со случаями мошенничества по телефону.
Представитель Сбера Станислав Кузнецов рассказал о центрах киберзащиты организации. Именно с них нужно начать установку отечественного программного обеспечения. 90% софта Сбера разработано специалистами самой организации. Однако по России таких центров всего пять. Это очень мало, их количество нужно существенно увеличить.
Как отметил зампред правления Сбера, к 2025 году во всех финансовых организациях и структурах нашего государства должен быть установлен только отечественный софт. В первую очередь речь идет о защите облачных хранилищ и высоконагруженных систем. Для крупных организаций отечественные конкурентоспособные решения в этой сфере на данный момент отсутствуют.
Сбер разработал несколько сервисов в области кибербезопасности. Например, систему антифрода, обеспечивающую 99%-ную защиту от телефонных мошенников. Еще одна система анализа киберугроз признана лучшей в мире на основании заключения западных специалистов. Сейчас в Сбере поставили цель за два года совершить прорыв и установить отечественную защиту на уровне всего государства.
Кузнецов видит путь достижения такой цели в создании единого управленческого органа, а также разработке единых норм, требований и процессов, которые коснутся и бизнеса, и государства.