Сбер: Использование софта российских разработчиков усилит кибербезопасность в РФ

Кузнецов также заявил о попытках внешних противников вывести инфраструктуру нашей страны из строя, передает информационное агентство NewsNN.ru. Только в течение последних трех месяцев на сервисы Сбера было совершено примерно 450 DDoS-атак. Еще триста пятьдесят атак отразили его дочерние организации. Для сравнения: такое количество сопоставимо с числом атак на Сбер за последнее пятилетие. Преимущественно речь идет о фишинге, сетевых атаках и деятельности телефонных мошенников. Благодаря современным технологиям организации удается успешно противостоять таким действиям. Например, наличие библиотеки голосов злоумышленников позволяет бороться со случаями мошенничества по телефону.