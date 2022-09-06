Партнерство КРДВ и АО «РЖД Логистика» повысит инвестпривлекательность Приморья

В АО «РЖД Логистика» сообщили о готовности начать первые этапы строительства терминала. Гендиректор компании Дмитрий Мурев заявил, что реализация проекта положительно скажется на объемах, скорости и качестве перевозок, а также улучшит экономическую ситуацию в регионе, в том числе благодаря созданию рабочих мест.