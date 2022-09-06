Партнерство КРДВ и АО «РЖД Логистика» повысит инвестпривлекательность Приморья

Это повысит инвестиционную привлекательность территории для резидентов, которые только принимают решение о создании новых предприятий в ДФО.
Церемония подписания документа прошла на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке, передает vostokmedia.com.
Стороны договорились о строительстве универсального терминала для оказания комплексных мультимодальных услуг при осуществлении экспортно-импортных поставок. Объект должен быть размещен на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская».
Как отметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, строительство терминала потребовалось в связи с ростом грузопотока. Он заявил, что власти будут поддерживать инвесторов, реализующих проекты по развитию провозных мощностей.
В АО «РЖД Логистика» сообщили о готовности начать первые этапы строительства терминала. Гендиректор компании Дмитрий Мурев заявил, что реализация проекта положительно скажется на объемах, скорости и качестве перевозок, а также улучшит экономическую ситуацию в регионе, в том числе благодаря созданию рабочих мест.
Как отметил гендиректор КРДВ Николай Запрягаев, создание современной логистической железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке сегодня является одной из важнейших задач.
Он рассказал, что ТОР «Надеждинская» привлекает очень большие инвестиции, в частности, 85 резидентов вкладывают в проекты свыше 60 миллиардов рублей. Из этого объема более 21 миллиарда рублей уже инвестировано.
«14 проектов успешно реализованы, около 2,5 тыс. человек получили работу на предприятиях резидентов. Ожидаем, что развитие логистики на данной ТОР привлечет новых инвесторов», — сообщил Запрягаев.