Омские студенты заработали на российских нумизматах миллион рублей

В Омске вынесли приговор 17-летнему и 18-летнему студентам, которые продавали несуществующие коллекционные монеты. Следствие и суд выяснили, что злоумышленники создали в соцсети фейковые страницы, где указали, якобы они занимаются коллекционированием и продажей монет царских времен, а также юбилейных, олимпийских и мультипликационных серий.
Поначалу они продали несколько реальных монет, а затем начали обманывать покупателей. Они продавали монеты по цене от 3 тыс до 160 тыс рублей. Брали полную предоплату, деньги получали на сокурсников обвиняемых, которые не знали о том, что происходит.
Затем отправляли покупателям обычные 10-рублевые монеты, а порой их и вовсе не было в посылке. С помощью такой схемы они обманули 50 человек, сумма ущерба составила более 1 млн рублей.
Обвиняемые признали вину, их отпустили под подписку о невыезде. Суд приговорил их к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Студентов взяли под стражу в зале суда. Третий подсудимый, который оказался пособником, получил два года лишения свободы условно.