Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омские студенты заработали на российских нумизматах миллион рублей

6 сентября 06:15
Фото: 1MI

Омских студентов отправили в колонию за мошенничество на 1 млн рублей

Студенты продавали несуществующие монеты, они обманули 50 человек.

В Омске вынесли приговор 17-летнему и 18-летнему студентам, которые продавали несуществующие коллекционные монеты. Следствие и суд выяснили, что злоумышленники создали в соцсети фейковые страницы, где указали, якобы они занимаются коллекционированием и продажей монет царских времен, а также юбилейных, олимпийских и мультипликационных серий.

Поначалу они продали несколько реальных монет, а затем начали обманывать покупателей. Они продавали монеты по цене от 3 тыс до 160 тыс рублей. Брали полную предоплату, деньги получали на сокурсников обвиняемых, которые не знали о том, что происходит.

Затем отправляли покупателям обычные 10-рублевые монеты, а порой их и вовсе не было в посылке. С помощью такой схемы они обманули 50 человек, сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Обвиняемые признали вину, их отпустили под подписку о невыезде. Суд приговорил их к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Студентов взяли под стражу в зале суда. Третий подсудимый, который оказался пособником, получил два года лишения свободы условно.

#Вероника Жукова#Общество#Омск#Новости#Уголовное дело#Следственный комитет#Монета#Студенты
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10