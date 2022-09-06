Омские студенты заработали на российских нумизматах миллион рублей

Поначалу они продали несколько реальных монет, а затем начали обманывать покупателей. Они продавали монеты по цене от 3 тыс до 160 тыс рублей. Брали полную предоплату, деньги получали на сокурсников обвиняемых, которые не знали о том, что происходит.