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Эксперт рассказала о признаках болезни печени

6 сентября 14:05
Фото: piqsels.com
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Центра гепатологии «СМ-Клиника» Наталья Панина сообщила, что желтуха, слабость и утомляемость могут свидетельствовать о том, что с печенью не все в порядке. Но чаще, по ее словам, болезни этого органа протекают бессимптомно.

Специалист отметила, что для своевременного выявления проблем с печенью, необходимо регулярно проходить профилактическое обследование. При наличие в анализах крови маркеров вирусов гепатита необходимо обратиться к врачу, так как длительное воспаление может привести в появлению рака или цирроза печени. Об этом пишет iz.ru.

Панина пояснила, что о серьезных проблемах с печенью могут говорить также сосудистые «звездочки» на коже, покраснение ладоней, увеличение живота, отеки, темный цвет мочи, обесцвеченный кал, желудочно-кишечное кровотечение, легкое возникновение кровоподтеков на коже, а также пожелтевшие белки глаз. Она подчеркнула, что при появлении таких симптомов нельзя тянуть с посещением врача,  поскольку может потребоваться срочная операция. 

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