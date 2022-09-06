«Атомайз» провел мастер-класс по торговле цифровыми финансами на ВЭФ-2022

Стоит напомнить, что «Атомайз» является первой российской платформой, которая получила от ЦБ РФ одобрение на выпуск цифровых активов. Компания входит в специальный реестр операторов. Формирование платформы такого типа стало возможным после того, как был принят закон о цифровых финансовых активах, который разрабатывал в том числе «Интеррос».