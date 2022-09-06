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«Атомайз» провел мастер-класс по торговле цифровыми финансами на ВЭФ-2022

6 сентября 18:29
Екатерина Фроловичева, генеральный директор компании «Атомайз», провела мастер-класс класс, темой которого стала торговля цифровыми активами.

Мероприятие состоялось в гостиной группы «Интеррос», партнёра компании, сообщает kp.ru. Участники мастер-класса могли понять тонкую науку цифровых активов и разобраться в возможностях современных сетевых трендов. 

 

Благодаря технологиям «Атомайз» юридические лица и все россияне, вне зависимости от уровня дохода, могут вложить деньги в абсолютно различные базовые активы, например драгоценные металлы.  

 

Непосредственно основой для построения платформы «Атомайза» стала блокчейн-технология, гарантирующая прозрачность. Она даёт людям возможность самим, без посредников, контролировать сделки. 

 

По замечанию руководителя компании, очевидно, что очень скоро цифровые финансовые активы распространятся в различных сферах: цифровой ипотеке, искусстве, девелопменте. 

 

Присутствующие также интересовались интеграцией технологии блокчейн в проекты строительной отрасли. 

 

Стоит напомнить, что «Атомайз» является первой российской платформой, которая получила от ЦБ РФ одобрение на выпуск цифровых активов. Компания входит в специальный реестр операторов. Формирование платформы такого типа стало возможным после того, как был принят закон о цифровых финансовых активах, который разрабатывал в том числе «Интеррос». 

 

Экосистему «Атомайз» создали в 2019 году при поддержке инвесторов Global Palladium Fund и «Интеррос» Владимира Потанина. Несколькими месяцами ранее компания  «Атомайз» выпустила у себя на площадке первый в РФ ЦФА на палладий и ряд других продуктов.

 

#Общество
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