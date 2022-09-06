«Атомайз» провел мастер-класс по торговле цифровыми финансами на ВЭФ-2022

Мероприятие состоялось в гостиной группы «Интеррос», партнёра компании, сообщает kp.ru. Участники мастер-класса могли понять тонкую науку цифровых активов и разобраться в возможностях современных сетевых трендов.
Благодаря технологиям «Атомайз» юридические лица и все россияне, вне зависимости от уровня дохода, могут вложить деньги в абсолютно различные базовые активы, например драгоценные металлы.
Непосредственно основой для построения платформы «Атомайза» стала блокчейн-технология, гарантирующая прозрачность. Она даёт людям возможность самим, без посредников, контролировать сделки.
По замечанию руководителя компании, очевидно, что очень скоро цифровые финансовые активы распространятся в различных сферах: цифровой ипотеке, искусстве, девелопменте.
Присутствующие также интересовались интеграцией технологии блокчейн в проекты строительной отрасли.
Стоит напомнить, что «Атомайз» является первой российской платформой, которая получила от ЦБ РФ одобрение на выпуск цифровых активов. Компания входит в специальный реестр операторов. Формирование платформы такого типа стало возможным после того, как был принят закон о цифровых финансовых активах, который разрабатывал в том числе «Интеррос».
Экосистему «Атомайз» создали в 2019 году при поддержке инвесторов Global Palladium Fund и «Интеррос» Владимира Потанина. Несколькими месяцами ранее компания «Атомайз» выпустила у себя на площадке первый в РФ ЦФА на палладий и ряд других продуктов.