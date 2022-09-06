Андрей Турчак открыл в Омске консультационный центр по социальной догазификации

В омском штабе общественной поддержки «Единой России» прошло открытие первого консультационного центра по социальной догазификации. Теперь жители смогут обращаться в центр за разъяснениями о подаче заявок, механизмах субсидирования и помощью в подготовке документов для заключения договоров.
«Одна из проблем социальной догазификации в Омской области — недостаточное информирование жителей. При потенциале порядка 25 тысяч домовладений заключено чуть более 5 тысяч договоров. Подведен газ только к 1000 домовладений. Для того, чтобы этот недостаток информации компенсировать, на базе штаба общественной поддержки „Единой России“, который был развернут одним из первых в России, мы вместе с „Газпромом“ открыли консультационный пункт. Если опыт его работы окажется удачным, будем масштабировать эту практику на другие регионы», — отметил секретарь Генсовета Андрей Турчак.
Он также подчеркнул, что в центре будут работать специалисты «Единой России» и консультанты «Межрегионгаза». Для оповещения о возможностях социальной догазификации будет использоваться сеть мобильных общественных приёмных.
«У нас за каждым населённым пунктом закреплены региональные, муниципальные депутаты, у которых стоит задача проведения встреч с жителями. Нужно подать три документа, чтобы стать участником большой программы, запущенной „Единой Россией“ и поддержанной Президентом. Наша задача — наращивать объёмы, чтобы люди не боялись подавать заявки. Когда они увидят, что населённые пункты, домовладения догазифицируются, эта работа пойдёт активнее», — уверен Андрей Ткачук.
За помощь в реализации программы слова благодарности выразил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
«Программа становится бессрочной. Пока не закончим газификацию Омской области — всегда будет идти догазификация. И помощь партийного проекта „Единой России“ „Газификация“ — своевременна», — отметил он.
Напомним, в 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации — распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.
За исполнение поручения о подключении домовладений отвечают главы регионов, которые возглавляют штабы по газификации. По инициативе «Единой России» социальная газификация будет распространена на домовладения с несколькими квартирами.