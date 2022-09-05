Жители Дальнего Востока оформили около 200 тысяч полисов от СберСтрахования

Следует отметить, что наибольший объем выплат был произведен за рассматриваемый период по программам страхования имущества и каско. По программам, предусматривающим страхование жилья, клиенты чаще всего обращались с жалобами на заливы в многоквартирных домах — 46 процентов от всех страховых событий в субъекте занимают именно они. Крупнейшую сумму выплаты зафиксировали по каско: страховщик возместил 1,4 миллиона рублей за ремонт грузового автомобиля марки SCANIA, попавшего в ДТП.