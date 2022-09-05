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Жители Дальнего Востока оформили около 200 тысяч полисов от СберСтрахования

5 сентября 13:20
Фото: flickr
За первые восемь месяцев текущего года жители субъектов Дальнего Востока купили около 200 тысяч полисов в СберСтраховании. Этот показатель оказался на 53 процента выше прошлогоднего.

Самой популярной стала в регионе программа «Сбереги финансы», ориентированная на защиту средств на счетах и картах. С начала года по ней оформили 34 процента от всего объема розничных договоров страхования, пишет vostokmedia.com.

Второе место по численности приобретенных страховок занимает на Дальнем Востоке ОСАГО — на эти полисы приходится 32 процента розничного портфеля. Далее с показателем в 28 процентов идут программы по ипотечному и добровольному страхованию недвижимости.

Следует отметить, что наибольший объем выплат был произведен за рассматриваемый период по программам страхования имущества и каско. По программам, предусматривающим страхование жилья, клиенты чаще всего обращались с жалобами на заливы в многоквартирных домах — 46 процентов от всех страховых событий в субъекте занимают именно они. Крупнейшую сумму выплаты зафиксировали по каско: страховщик возместил 1,4 миллиона рублей за ремонт грузового автомобиля марки SCANIA, попавшего в ДТП.

«Широкий спектр программ от СберСтрахования поможет подобрать защиту на любой случай: от автогражданской ответственности до лечения в случае укуса клеща, — заявила руководитель пресс-службы Сбера Полина Тризонова. — При возникновении страхового события компания возьмет на себя финансовые вопросы и убережет ваш кошелек от незапланированных расходов».

Не так давно была запущена комбопрограмма, получившая название «Защита на любой случай». Она предусматривает оформление комплексной защиты по нескольким направлениям одновременно в рамках одного полиса.

Клиентам предоставили возможность самостоятельно определяться с наполнением, отдавая предпочтение только необходимым им опциям страховок. В рамках одного полиса гражданин РФ может: застраховать объект жилой недвижимости, финансовые средства на карте или счету, обеспечить защиту от несчастных случаев себе или своим близким, а также выбрать комбинацию возможных рисков.

Оформляя два риска, клиент выигрывает 10 процентов, три —15 процентов. Суммарная выгода по программе для подписчиков СберПрайм может достигнуть 25 процентов.

 

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