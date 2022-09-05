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Юрист рассказала, чем чреват выход на балкон в неглиже

5 сентября 15:59
Фото: 1MI
Человеку, который выйдет на балкон голым и попадется на глаза детям, грозит тюремное заключение в связи с обвинением в развратных действиях. Об этом сообщила адвокат МКА «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова.

При этом, по словам эксперта, даже необязательно, чтобы суд располагал весомыми доказательствами, пишет Pravda.Ru со ссылкой на РИА Недвижимость.

Тютюнникова пояснила, что в своей квартире граждане могут ходить в любом виде, однако необходимо следить, чтобы их не увидели в окно дети и не сообщили об этом родителям, так как в этом случае возникает риск попадания под статью 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой наказание может составить до двенадцати лет лишения свободы.

 

 

 

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