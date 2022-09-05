Юрист рассказала, чем чреват выход на балкон в неглиже

Тютюнникова пояснила, что в своей квартире граждане могут ходить в любом виде, однако необходимо следить, чтобы их не увидели в окно дети и не сообщили об этом родителям, так как в этом случае возникает риск попадания под статью 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой наказание может составить до двенадцати лет лишения свободы.