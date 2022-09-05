Вот и лето прошло. На Омск надвигаются ливни и сильный ветер

Сегодня, 5 сентября, в Омск ожидается теплая погода. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +17 градусов. Завтра, 6 сентября, пройдет дождь, столбик термометра покажет +10…+15 градусов.
В среду, 7 сентября, дождливая погода сохранится. Поднимется сильный ветер до 17 м/с, немного похолодает до +8…+14 градусов. В четверг, 8 сентября, характер погоды существенно не изменится. Будет тепло до +16 градусов, пройдет небольшой дождь, порывы ветра будут достигать 15 м/с.
В пятницу, 9 сентября, теплая погода сохранится. Столбик термометра покажет +9…+16 градусов. В субботу, 10 сентября, будет все так же тепло до +16 градусов, пройдет дождь, выпадет 3.4 мм осадков. В воскресенье, 11 сентября, похолодает до +6…+13 градусов.