Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вот и лето прошло. На Омск надвигаются ливни и сильный ветер

5 сентября 02:39
Фото: 1MI

В Омск после жары придут дожди и сильный ветер

В ближайшую неделю омичей ждет осенняя погода.

Сегодня, 5 сентября, в Омск ожидается теплая погода. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +17 градусов. Завтра, 6 сентября, пройдет дождь, столбик термометра покажет +10…+15 градусов.

В среду, 7 сентября, дождливая погода сохранится. Поднимется сильный ветер до 17 м/с, немного похолодает до +8…+14 градусов. В четверг, 8 сентября, характер погоды существенно не изменится. Будет тепло до +16 градусов, пройдет небольшой дождь, порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В пятницу, 9 сентября, теплая погода сохранится. Столбик термометра покажет +9…+16 градусов. В субботу, 10 сентября, будет все так же тепло до +16 градусов, пройдет дождь, выпадет 3.4 мм осадков. В воскресенье, 11 сентября, похолодает до +6…+13 градусов.

Фото: скриншот сайта Гисметео
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10