Вот и лето прошло. На Омск надвигаются ливни и сильный ветер

В среду, 7 сентября, дождливая погода сохранится. Поднимется сильный ветер до 17 м/с, немного похолодает до +8…+14 градусов. В четверг, 8 сентября, характер погоды существенно не изменится. Будет тепло до +16 градусов, пройдет небольшой дождь, порывы ветра будут достигать 15 м/с.