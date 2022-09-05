В Омской области убрали уже половину урожая зерновых

Урожайность составляет пока 13,3 ц/га, но продолжает расти, доложил губернатору Александру Буркову министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа.
Уборку озимых культур уже завершили, также убрано 95% гороха. Пшеницы убрано 45% всей площади. Параллельно началась уборка масличных культур (11%). Продолжается заготовка кормов. Кроме того, заготовлено 49% семян для посевной 2023 года.
Также губернатор поручил Госжилинспекции ускорить подготовку к зиме системы городского хозяйства и управляющих компаний.
«Сейчас начнется осенне-зимний период, опять окажется, что никто не готов – то нет песчано-соляной смеси, то ещё чего у кого-то не окажется. Опять начнутся, не дай Бог, травмы у людей и недовольство наших граждан. Нужно провести совещание чисто для подготовки к зиме. Здесь не расслабляемся! Важно, чтобы управляющие компании свою работу выполняли»,- подчеркнул Александр Бурков.