В Омской области убрали уже половину урожая зерновых

Уборку озимых культур уже завершили, также убрано 95% гороха. Пшеницы убрано 45% всей площади. Параллельно началась уборка масличных культур (11%). Продолжается заготовка кормов. Кроме того, заготовлено 49% семян для посевной 2023 года.