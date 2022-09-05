Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омской области убрали уже половину урожая зерновых

5 сентября 11:48
Фото: 1MI
Зерновые культуры убраны с площади более 54%.

Урожайность составляет пока 13,3 ц/га, но продолжает расти, доложил губернатору Александру Буркову министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа.

Уборку озимых культур уже завершили, также убрано 95% гороха. Пшеницы убрано 45% всей площади. Параллельно началась уборка масличных культур (11%). Продолжается заготовка кормов. Кроме того, заготовлено 49% семян для посевной 2023 года.

Также губернатор поручил Госжилинспекции ускорить подготовку к зиме системы городского хозяйства и управляющих компаний.

«Сейчас начнется осенне-зимний период, опять окажется, что никто не готов – то нет песчано-соляной смеси, то ещё чего у кого-то не окажется. Опять начнутся, не дай Бог, травмы у людей и недовольство наших граждан. Нужно провести совещание чисто для подготовки к зиме. Здесь не расслабляемся! Важно, чтобы управляющие компании свою работу выполняли»,- подчеркнул Александр Бурков.
#Касается каждого
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10