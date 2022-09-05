В Австрии бизнесмены потребовали от властей миллиарды взамен газа из России

Повышение цен на газ привело к кризису для австрийских предприятий: представители бизнеса убеждены, что справиться с ним можно только при масштабной помощи от государства. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на Kronenzeitung.
По словам президента Федерации австрийской промышленности IndustrieVereinigung (IV) Георга Книлля, ситуация «более чем драматическая». Многие предприятия Австрии дошли «до крайности». Правительство пообещало увеличить поддержку, однако никаких мер пока еще не принято.
Как считает Георг Книлль, Австрии грозит вызванная закрытием предприятий безработица, если в срочном порядке не будут приняты контрмеры. В числе проблем — не только стоимость энергии, но также и ее доступность. В такой ситуации, подчеркивает Книлль, не исключается риск перехода на неполную занятость по причине сокращения объемов производства.
Федерация промышленников предложило пять основных мер поддержки, в том числе, увеличение размера субсидий на 2,5 млрд рублей и налоговые льготы.