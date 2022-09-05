В Австрии бизнесмены потребовали от властей миллиарды взамен газа из России

Как считает Георг Книлль, Австрии грозит вызванная закрытием предприятий безработица, если в срочном порядке не будут приняты контрмеры. В числе проблем — не только стоимость энергии, но также и ее доступность. В такой ситуации, подчеркивает Книлль, не исключается риск перехода на неполную занятость по причине сокращения объемов производства.