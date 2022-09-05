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Уникальная религиозная реликвия хранится в Донецке

5 сентября, 23:22
Уникальная вековая реликвия — икона «Троицы Ветхозаветной» — экспонируется в Донецком республиканском музее. Согласно преданию, в качестве холста для иконы был использован спил Мамврийского дуба — того самого, под которым произошла встреча Авраама с Господом.

 

«Троица Ветхозаветная» написана в начале ХХ века в Иерусалиме. Сегодня её можно увидеть в залах Донецкого художественного музея и в новой серии нашего проекта «В рамках Донбасса».

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