Уникальная религиозная реликвия хранится в Донецке
5 сентября, 23:22
Уникальная вековая реликвия — икона «Троицы Ветхозаветной» — экспонируется в Донецком республиканском музее. Согласно преданию, в качестве холста для иконы был использован спил Мамврийского дуба — того самого, под которым произошла встреча Авраама с Господом.
«Троица Ветхозаветная» написана в начале ХХ века в Иерусалиме. Сегодня её можно увидеть в залах Донецкого художественного музея и в новой серии нашего проекта «В рамках Донбасса».