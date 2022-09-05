Уникальная религиозная реликвия хранится в Донецке

Уникальная вековая реликвия — икона «Троицы Ветхозаветной» — экспонируется в Донецком республиканском музее. Согласно преданию, в качестве холста для иконы был использован спил Мамврийского дуба — того самого, под которым произошла встреча Авраама с Господом.