Стало известно, сколько человек покинуло Омскую область за полгода

Чаще всего омичи уезжают в другие регионы (8 758 человек) и страны СНГ (4 152 человека). В другие зарубежные страны отправился только 371 житель. 992 человека уехали в Уральский федеральный округ, 623 – в Центральный ФО и 620 – в Южный ФО.