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Стало известно, сколько человек покинуло Омскую область за полгода

5 сентября 08:22
Фото: Город55

Почти 9 тысяч омичей переехали в другие регионы за полгода

С начала 2022 года Омскую область покинуло более 23 тысяч человек.

Омские статистики опубликовали данные по миграции населения за первое полугодие 2022 года. Согласно опубликованным данным, за шесть месяцев этого год из региона уехали 23 781 человек, а прибыли 18 247 человек. Миграционная убыль составила 5 534 человека.

Чаще всего омичи уезжают в другие регионы (8 758 человек) и страны СНГ (4 152 человека). В другие зарубежные страны отправился только 371 житель. 992 человека уехали в Уральский федеральный округ, 623 – в Центральный ФО и 620 – в Южный ФО.

Еще 555 жителей перебрались в Северо-Западный ФО, 227 уехали в другие регионы СФО, а 127 – в Приволжский ФО. Меньше всего омичей выбрали в качестве нового места жительства Северо-Кавказский (47 человек) и Дальневосточный ФО (19 человек).

Отметим, что если говорить о предпочтении в странах, то омичи в основном уезжают в Казахстан (3 105 человек). Также в списке находятся Киргизия, Таджикистан, Азербайджан, Украина, Армения, Германия и Узбекистан.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Статистика#Миграция
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