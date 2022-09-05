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Петросян пожелал врагам РФ «муравьев и перца» в брюки

5 сентября 15:51
Фото: e-petrosyan.ru
Известный российский юморист Евгений Петросян рассказал, как нужно поступать с недоброжелателями России.

«Как говорил один мой персонаж: «Муравьи им в брюки. Перца им туда же! Чупа-Чупс им в ноздрю, песок им в зубную пасту. Пусть у них на пляже в плавках резинка лопается! Дятел им в лоб, кнопки им в носки! Пьяных ёжиков им в кровать… Да!.. чуть не забыл: пчёл им под язык», — написал Петросян в своем микроблоге. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Напомним, около полугода назад артист резко среагировал на слова участников программы Владимира Соловьева, обвинивших всех юмористов поголовно в предательстве родины. Евгений Петросян тогда заявил, что не нужно обобщать.

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